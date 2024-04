Alessandro Cattelan svela i primi big che chiamerà in gara al suo Festival di Sanremo

Ancora non è noto chi condurrà il Festival di Sanremo 2025 e sicuramente quello di Alessandro Cattelan è uno dei nomi che più sono stati nominati negli scorsi mesi anche se, secondo gli ultimi rumors, sembrerebbe ormai quasi certo il ritorno di Carlo Conti.

Quel che è comunque certo che è il Festival è uno dei sogni di tutti i conduttori e lo è anche per Cattelan che, ricordiamo, non solo ha presentato per dieci edizioni X Factor, ma ha debuttato in televisione proprio parlando di musica come Veejay.

Negli scorsi giorni Alessandro ha ospitato nel suo programma, “Stasera c’è Cattelan“, Daria Bignardi. La conduttrice di grandi programmi come “Le Invasioni barbariche“, ha preso il posto del conduttore e lo ha intervistato facendogli svelare alcuni dettagli molto interessanti sul Festival di Sanremo e sui big che che per primi chiamerebbe in gara.

Cliccate in basso su continua per scoprirli.