Michele Bravi, testo e significato di “Atlante degli amanti”

Michele Bravi, “Atlante degli amanti“: significato del testo del nuovo brano contenuto all’interno del concept album “Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi” (EMI Records Italy / Universal Music Group – qui la nostra intervista).

Già disponibile in tutti i digital store e in formato fisico, il disco è liberamente ispirato agli scritti di Oliver Sacks ed è diviso in tre capitoli musicali: lo sguardo, l’immagine e l’iride.

Lo sguardo è cosa vorremmo vedere con gli altri. L’immagine è cosa vediamo degli altri. L’iride è cosa cerchiamo di non far vedere agli altri.

MICHELE BRAVI, “Atlante degli amanti”: SIGNIFICATO DEL BRANO

La forma poetica è la sublimazione più alta del reale, dove è possibile dormire sopra a un respiro e nuotare in uno sguardo.

Un walzer intricato come un flusso di coscienza e delicato come l’atto di spogliarsi.

Se nel primo brano dell’album l’orchestra era timida e cauta, in chiusura al racconto delle tredici tracce diventa possente e colossale: libera tutte le sue vibrazioni per poi richiudersi con la stessa gentilezza di un battito di ciglia.

MICHELE BRAVI, “Atlante degli amanti”: testo DEL BRANO

Autore: Michele Bravi

Produttori: Michele Bravi, Emyk

E vorrei solo spogliarti

Disegnarti sulla pelle

La traiettoria delle stelle

Per ingannare anche la notte

E poi perdere l’orientamento

Nei tuoi occhi e naufragare

Sopra le tue labbra

E poi tuffarmi dentro la tua mano

Non ti accorgi quanto io ti amo

Vedi o non vedi

Quanto io ho bisogno di te

Vorrei solo spogliarti qui adesso

E fare l’amore con te

Vorrei fare una mappa del tuo corpo

Ed indicare un punto a caso

Come un bambino fa col mappamondo

Ed esplorarlo piano piano

Gridare in piazza della mia scoperta

Poi addormentarmi qui tra le tue braccia

Che senza di te non saprei ritrovare la strada

Vorrei che ti spogliassi

Per scoprire se davvero esisti

Non parlare che voglio baciarti

Ubriacarmi io di te

Perché piangi

Voglio berti le lacrime e dirti

Che hai il colore dei giorni negli occhi

Ho bisogno io di te

E vorrei nuotare nel tuo sguardo

Dormire sopra il tuo respiro

Per scrivere un atlante intero

Che mi parli di ogni tuo sorriso

Ma adesso

Non fermarti

Che già il sole tramonta

Ti va di spogliarti con me

Ho bisogno di te

Perché vorrei

Fare rotta di nuovo verso la tua bocca

Baciarti ancora un’altra volta

Ti va di innamoraci e basta

Non serve che tu mi risponda

E vorrei

Non sai quanto vorrei

Vorrei che ti spogliassi

Per scoprire se davvero esisti

Non parlare che voglio baciarti

Ubriacarmi io di te

(Vorrei mi spogliassi adesso

Che altrimenti non esisto

E scusami se adesso piango

E non me ne rendo conto

Ma voglio che mi spogli adesso

Per vivere questo momento con te)

Perché piangi

Voglio berti le lacrime e dirti

Che hai il colore dei giorni negli occhi

Ho bisogno io di te