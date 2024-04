Michele Bravi, testo e significato di “Mi sono innamorato di te”

Michele Bravi, “Mi sono innamorato di te“: significato del testo del nuovo brano contenuto all’interno del concept album “Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi” (EMI Records Italy / Universal Music Group – qui la nostra intervista).

Già disponibile in tutti i digital store e in formato fisico, il disco è liberamente ispirato agli scritti di Oliver Sacks ed è diviso in tre capitoli musicali: lo sguardo, l’immagine e l’iride.

Lo sguardo è cosa vorremmo vedere con gli altri. L’immagine è cosa vediamo degli altri. L’iride è cosa cerchiamo di non far vedere agli altri.

MICHELE BRAVI, “MI SONO INNAMORATO DI TE”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Prodotta da Junior K, la seconda traccia dell’album cerca di rispondere alla domanda “quando è stata la prima volta?”.

L’unica risposta possibile è che la prima volta è stata quando la grana dei difetti ha iniziato a farsi evidente.

È alla legnosità del pianoforte che è affidata la tensione emotiva del racconto in cui la metrica della parola salta da un verso all’altro come in un groviglio di lenzuola e labbra che si sfiorano.

MICHELE BRAVI, “MI SONO INNAMORATO DI TE”: TESTO DEL BRANO

Autori: Michele Bravi, Alessio Buongiorno, Domenico Cambareri

La prima volta non è stata quando ti ho incontrato

Che fingevi di leggere un classico

Un po’ annoiato con il vino sul tavolo

Con l’esperienza distaccata di un mistico

Nemmeno quando mi parlavi del tempo

Mi hai chiesto se anche io avessi un fratello

Mi hai raccontato il tuo lavoro, a che ora ti svegli

E poi scherzando che volevi dei figli

La prima volta non è stata quella

Non riusciresti proprio a indovinarla

Mi sono innamorato di te quando eri triste

Quando la grana dei difetti era evidente

Quando la prima volta a letto tu mi hai detto

Restare con te nudo mi spaventa

È li che ho amato tutto quanto il tuo dolore

E scusa se mi sono messo a ridere

Ma ero già felice nel sapere che

Mi sono innamorato di te

Quando eri triste

La prima volta è quando

Hai organizzato tu un viaggio

Siamo finiti senza valigie

In mezzo alla strada

Un’altra volta è quando sbagli i congiuntivi

E sei dannatamente buffo a rimanerci male

E non mi cambia niente

Se non ti ricordi neanche

Di dare l’acqua alle piante

E resti sempre in disparte

Perché mi piace da impazzire ogni tua imperfezione

Mi piace troppo il tuo sapore

Mi sono innamorato di te quando eri triste

Quando la grana dei difetti era evidente

Quando la prima volta a letto tu mi hai detto

Restare con te nudo mi spaventa

È li che ho amato tutto quanto il tuo dolore

E scusa se mi sono messo a ridere

Ma ero già felice nel sapere che

Mi sono innamorato di te

Quando eri triste

Mi hai raccontato della tua famiglia

Che non controlli mai la rabbia

Ti ho visto piangere in modo violento

Ma forse è per questo che

Mi sono innamorato di te quando eri triste

Quando la grana dei difetti era evidente

Quando la prima volta a letto tu mi hai detto

Restare con te nudo mi spaventa

È li che ho amato tutto quanto il tuo dolore

E scusa se mi sono messo a ridere

Ma ero già felice nel sapere che

Mi sono innamorato di te

Quando eri triste