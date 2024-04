Angelina Mango contro i giudici nell’inedito “Cup of tea”

Angelina Mango Cup of tea testo e significato della canzone inedita spoilerata dalla cantautrice nel giorno del suo compleanno.

Tra circa un mese Angelina salirà sul palco dell’Eurovision dove rappresenterà in gara l’Italia. L’artista si esibirà fuori gara il 9 maggio e quindi gareggerà nella serata finale, l’11 maggio, con “La noia“.

Grande attesa anche per il nuovo disco della Mango, il terzo in carriera dopo “Monolocale” e l’EP lanciato a seguito di Amici di Maria De Filippi, “Voglia di vivere“, la cui uscita per LaTarma Records con distribuzione ADA Music Italy è prevista sempre per il mese di maggio.

Nell’attesa Angelina Mango ha spoilerato un secondo brano. Dopo “Uguale a te“, è stata la volta di “Cup of tea“.

ANGELINA MANGO CUP OF TEA SIGNIFICATO DEL BRANO

Il 10 aprile, in occasione del suo compleanno, Angelina Mango ha pubblicato questo nuovo brano, o meglio un estratto, su Soundcloud.

La canzone affronta temi cari alla cantautrice come quello dei giudizi superficiali da parte delle persone rifiutandosi di essere di essere trattata come un bambina.

ANGELINA MANGO CUP OF TEA TESTO

Io smetto per niente, ma calmo la gente

mi chiamano Nina, come una bambina,

dicono sempre era meglio prima.

No, no, no, no, no, no non dirmelo,

che hai capito tutto quanto

No, baby, non dirmelo che hai capito tutto

hai capito tutto.

State sempre a guardarmi

senza parlarmi, smell my cup of tea

state nei panni degli altri e vi stanno grandi,

smell my cup of tea,

ma al posto tuo, a modo tuo farei così,

al posto tuo, a modo tuo farei così.