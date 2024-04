Baby Gang, “Adrenalina” feat Blanco & Marracash: significato del testo del nuovo singolo

In attesa del nuovo album, “L’angelo del male“, in uscita venerdì 26 aprile per Warner Music Italy, Baby Gang presenta il nuovo singolo “Adrenalina” feat Blanco & Marracash.

Questa, però, non è l’unica collaborazione contenuta all’interno dell’album. “L’angelo del male” conterrà infatti 16 tracce con ben 19 collaborazioni. Tra queste possiamo annoverare quelle con Emis Killa & Jake La Furia, Lazza & Tedua, Sfera Ebbasta, Guè, Rocco Hunt, Fabri Fibra, Ernia, Geolier & Rkomi.

Baby Gang, “Adrenalina”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Il significato di “Adrenalina” feat Blanco & Marracash sarà disponibile a breve.

“Adrenalina” feat Blanco & Marracash: TESTO DEL BRANO

Il testo di “Adrenalina” feat Blanco & Marracash sarà disponibile a breve.