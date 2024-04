In attesa del nuovo album Baby Gang torna in tribunale e conferma l’obiettivo… il Festival di Sanremo!

A fine mese Baby Gang rilascerà il suo nuovo album, “L’angelo del male”, un disco con 19 ospiti che, molto probabilmente, andrà a frantumare i record dello streaming italiano. Nel frattempo nelle scorse ore il contestato trapper ha rilasciato importanti dichiarazioni in tribunale.

Baby Gang, protagonista negli scorsi mesi anche di un servizio de Le Iene, da diversi mesi è agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo i due processi, uno per sparatoria, a cui è stato sottoposto.

La Procura di Milano ha deciso che Zaccaria, questo il suo vero nome, dovrà scontare tre anni di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Un nuovo appuntamento in aula per il procedimento è stato fissato per il prossimo 20 giugno.

Il trapper in aula ha voluto ribadire al giudice quanto già dichiarato mesi fa, ovvero di non aver mai sgarrato alle prescrizioni a lui assegnate…

“Sono cambiato, non ho mai sgarrato una prescrizione, ho fatto volontariato e non ho sbagliato nulla, solo le persone che ho frequentato in passato. Pesa il mio nome Baby Gang la vittima sono io, arrivo da una situazione non facile, sono cambiato e volevo andare a Sanremo quest’anno“.

Queste parole vanno a confermare quanto da noi scritto lo scorso anno ovvero un’esclusiva in cui svelavamo che esisteva un reale interessa di Amadeus nel portare Baby Gang sul palco del Festival di Sanremo, possibilità poi sfumata.

Il giudice Maria Gaetana Rispoli ha voluto rispondere in aula al trapper ricordandogli quanto i messaggi che veicola con la sua musica possano influenzare i giovani:

“Lei deve dare il buon esempio, non il cattivo esempio, lei ha una grandissima responsabilità, la ascoltano milioni di ragazzi e io le faccio la paternale. Non la pistola, non le armi, non la cocaina, perché lei ha la possibilità di cambiare la mentalità, lei è riuscito a fare di tutto, trovi un modo”.

Baby gang il nuovo disco

Il nuovo progetto discografico di Baby Gang, “L’angelo del male“, sarà pubblicato da Warner Music Italy il prossimo 26 aprile e conterrà 16 tracce con ben 19 collaborazioni. Questa la tracklist: