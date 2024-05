Capo Plaza: guida all’ascolto delle canzoni del nuovo album “Ferite”

Capo Plaza, Ferite: guida all’ascolto delle canzoni del nuovo album.

“Ferite” è il racconto degli ultimi due anni di Capo Plaza, un racconto nato spontaneamente in studio di registrazione, con la stessa voglia di mettersi in gioco di sempre, nonostante la paura di fallire.

Il risultato? Una playlist che racconta un Luca che sta crescendo, che si trova a fare i conti con la realtà e con le delusioni della vita.

Una vita in cui Capo Plaza combatte quotidianamente con i propri demoni, con l’insoddisfazione, ma anche con la paura di cadere, perché – in fondo – si ha sempre la consapevolezza che quando si arriva molto in alto, la caduta può fare ancora più male.

Ma non è tutto! In questa playlist c’è infatti anche la voglia di non fermarsi mai, di combattere sempre e di arrivare ancora più in alto: con il sorriso, con il pianto, ma anche ballando e vivendo la vita appieno.

Capo Plaza, “Ferite”

La ferita è una lesione dello strato superficiale della pelle, a volte con relativa perdita di sangue. La ferita è un segno indelebile, che rimane, crea, trasforma e costruisce.

Le nostre ferite, per quanto dolorose, non sono degli sfregi da nascondere o incidenti di percorso da dimenticare, ma parte integrante delle nostre esperienze, della nostra vita. Sofferenza, dolore, perdita, delusione: tutte cose che, quando arrivano, ci segnano profondamente e che non dobbiamo in alcun modo negare, ma fare proprie.

Affinché questo possa succedere, dobbiamo prenderci cura delle nostre ferite: ascoltarle, medicarle e soprattutto dare loro un significato.

Cliccate in basso su “continua” per conoscere meglio le canzoni contenute in “Ferite” e i loro produttori!