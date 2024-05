Dal palco del Concertone Ariete lancia il nuovo singolo, “Ossa rotte”

Ariete Ossa rotte testo e significato del nuovo singolo presentato in anteprima al Concerto del Primo Maggio Roma.

A distanza di meno di un anno dall’ultimo album, La notte, pubblicato a settembre del 2023, torna Ariete con nuova musica.

Ariete ossa rotte significato del brano

Scritta da Arianna Del Ghiaccio, ovvero la stessa Ariete, e da Daniele Razzicchia, il brano è fuori per Bomba Dischi da venerdì 3 maggio.

Il pezzo è una tipica canzone d’amore di Ariete in cui, dopo la fine di una storia la cantautrice si ritrova persa e con le ossa rotte anche a causa dei continui errori che fa per dimenticare.

Ariete ossa rotte testo

Lasciare le tue chiavi nella borsa

Per aiutarmi non posso che farti andare

Le storie finiscono

Amici restano

Davvero tradiscono

La casa è buia

E il gelo è scomodo

Malinconico

Lascia in bilico

Mille voci nella testa

Sento come fisarmoniche

Cento giorni di tempesta

Sai il mio nome

Ma non vedi che ora ho tutte le ossa rotte

Scelte sbagliate e scelte fatte

Perché ora ho tutte le ossa rotte

Adesso ho tutte le ossa rotte

In giro si dice che stai meglio

Sarà che la mia casa ti faceva male

Non so fare scelte col cervello

E compro oggetti che non dovrò utilizzare

I soldi finiscono

Le droghe mangiano

Le feste rapiscono

Io poi mi annoio

E questo letto è scomodo

Malinconico

E lascia in bilico

Mille voci nella testa

Sento come fisarmoniche

Cento giorni di tempesta

Sai il mio nome

Ma non vedi che ora ho tutte le ossa rotte

Scelte sbagliate e scelte fatte

Perché ora ho tutte le ossa rotte

Adesso ho tutte le ossa rotte

Ho camminato a piedi nudi su tutti gli scogli

E poi mi sono innamorata e solo sbagli fatti

Ora si parla di ossa rotte ed elettrocardiogrammi

E adesso ho tutte le ossa rotte

Adesso ho tutte le ossa rotte

Adesso ho tutte le ossa rotte