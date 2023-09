Ariete: guida alle canzoni del nuovo album, “La Notte”

Ariete, La Notte: guida all’ascolto delle canzoni del nuovo album.

In uscita venerdì 22 settembre, “La Notte” (Bomba Dischi) è il nuovo album di inediti di Ariete, al secolo Arianna del Giaccio, reduce da una più che positiva esperienza al Festival di Sanremo 2023, dove ha presentato l’inedito “Mare di Guai“, contenuto proprio in questo suo nuovo progetto discografico.

“La Notte” arriva a quasi due anni di distanza dal precedente album “Specchio” ed è il disco del ritorno alle origini. Il “BEDROOM pop” della cantautrice ritrova infatti in questo disco la sua vera essenza attraverso 11 brani che ripercorrono la crescita non solo musicale, ma anche emotiva dell’artista.

Ariete, in arrivo il nuovo album “La Notte”

“La Notte” ha un sound malinconico e nostalgico, che accompagna i pensieri della notte, ed è un invito ad aprire una finestra su se stessi, per conoscersi ed amarsi così come si è. L’amore di cui parla Ariete non è infatti solo un sentimento da provare nei confronti di qualcun altro, ma anche verso se stessi.

Ed ecco che l’artista che ritroviamo in questo nuovo album è una giovane donna che ha lavorato molto su di sé e che continua a fare musica per esigenza. Di fatto, la sua è una voce che chiede di farsi sentire in un mondo complicato in cui le canzoni, a volte, sembrano davvero poter aggiustare quello che non va.

Ariete, “La Notte”: le date dell’instore tour

23 settembre – MILANO, Feltrinelli Duomo

24 settembre – BOLOGNA, Feltrinelli Galleria Acquaderni

25 settembre – ROMA, Feltrinelli Appia

29 settembre – NAPOLI, Feltrinelli Piazza dei Martiri

30 settembre – BARI, Feltrinelli Via Melo

