Annunciato “La notte”, il nuovo disco di Ariete. Nell’album un duetto con Chiello

La cantautrice più amata dalla generazione Z, Ariete, annuncia il suo secondo album, “La Notte“, progetto anticipato il 12 settembre da “Rumore“.

“La notte” viene presentato come un disco di confidenze, un diario segreto in cui la cantautrice ha scritto poesie d’amore e, al tempo stesso, come un posto intimo in cui sfogare i pensieri e rimetterli in ordine.

Del resto per Ariete, ma non solo, la notte è il momento della giornata in cui prendersi del tempo, staccando dalla frenesia quotidiana, quando il caos trova pace nel silenzio della notte e si può rimettere in ordine i pensieri.

“La notte” è anche il racconto di Ariete che si innamora e, attraverso la scoperta delle proprie emozioni, matura la consapevolezza di dover tornare alle origini per potersi ritrovare. Quello che la cantautrice racconta oggi è un amore diverso rispetto a quello fotografato nel suo primo disco, “Specchio“, progetto certificato con il disco d’oro.

Nel progetto un unico featuring, quello con Chiello sulle note di un brano malinconico e profondo in cui i due ragazzi affrontano le proprie fragilità. Questa la tracklist del disco:

COSE IN COMUNE CARAMELLE UN’ALTRA ORA RUMORE DORMIVEGLIA LE COSE CHE HO FATTO PER PIACERTI QUATTRO INVERNI NULLA (feat. CHIELLO) NOSTALGIA MARE DI GUAI LA NOTTE

“La notte” sarà disponibile nei seguenti formati: CD (anche autografato), LP (anche autografato con copertina alternativa laminata) e LP glitterato con certificato d’acquisto di una stella (solo 11 pezzi esclusivi). Il disco sarà ovviamente disponibile anche su tutte le piattaforme digitali.

Il progetto, fuori da venerdì 22 settembre per Bomba Dischi, segue gli EP “Spazio” (2020, disco d’oro) e “18 anni” (2020). Dopo l’album “Specchio” del 2022 la cantautrice ha debuttato al Festival di Sanremo nel 2023 con “Mare di guai“, brano certificato con il disco di platino.

ARIETE IN TOur nei palazzetti

A partire da ottobre l’artista tornerà live con Ariete Tour 2023, il primo tour nei principali palazzetti italiani. Queste le date prodotto e organizzate da Vivo Concerti:

Martedì 17 ottobre 2023, Bari – Palaflorio

Mercoledì 18 ottobre 2023, Napoli – PalaPartenope

Sabato 21 ottobre 2023, Roma – Palazzo dello Sport

Martedì 24 ottobre 2023, Bologna – Unipol Arena

Venerdì 27 ottobre 2023, Milano – Mediolanum Forum

