Nel primo album di Ariete, Specchio, collaborazioni con Madame e Franco126

Ariete album in uscita per la giovane cantautrice rivelazione del 2021. Arianna Del Giaccio, questo il vero nome dell’artista romana classe 2002, dopo aver pubblicato nel 2020 gli EP Spazio e 18 anni, e dopo un estate da protagonista con L’ultima notte, brano certificato con il disco d’oro, torna ora con Specchio, il suo primo vero album. Ma non solo Ariete a marzo ritorna live.

Questi gli appuntamenti live di Ariete – Club Tour in partenza a marzo e già quasi completamente sold out.

12 marzo @Alcatraz – Milano

13 marzo @Alcatraz – Milano – SOLD OUT

17 marzo @Gran Teatro Geox – Padova – SOLD OUT

18 marzo @Teatro Concordia di Venaria Reale – Torino – SOLD OUT

21 marzo @Tuscany Hall – Firenze – SOLD OUT

23 marzo @Casa della Musica – Napoli

27 marzo @Atlantico – Roma – SOLD OUT

28 marzo @Atlantico – Roma – SOLD OUT







Ariete album… arriva Specchio

Il primo disco della cantautrice, Specchio uscirà il 25 febbraio su tutte le piattaforme digitali e conterrà undici tracce.

Il progetto viene descritto come un disco in cui emerge un atteggiamento più consapevole e maturo dell’artista. Semplicità, schiettezza e sincerità sono la colonna portante e il filo conduttore di tutti i brani, conferendo quel tocco di autenticità in più che abbraccia e fa sentire capiti chi ascolta.

Specchio rappresenta un viaggio introspettivo e una finestra aperta su se stessi, che indaga il passato, le paure, i ricordi e le proprie debolezze attraverso un sound malinconico e nostalgico. Per questo progetto, Ariete si affianca ad alcuni artisti che caratterizzano la scena contemporanea, tra rap e cantautorato… Madame e Franco126.

Il disco esce in cd e vinile e in cd e vinile autografati in esclusiva per Amazon. Qui a seguire tutti i link per il pre order.











Ecco la tracklist con tutte le canzoni contenute nel disco: