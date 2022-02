Ariete: testo e significato di “Cicatrici”, duetto con Madame contenuto in “Specchio”

Ariete Cicatrice testo e significato.

È uscito il 25 febbraio 2022 Specchio, il primo album di Ariete. La terza traccia del disco si intitola Cicatrici e vede Ariete duettare con Madame.

ARIETE cicatrici SIGNIFICATO

Scritta da Arianna Del Giaccio e Francesco Calearo con musica di Daniele Razzicchia / Arianna Del Giaccio. Il prodotta da Winniedeputa.

Uno dei primi pezzi del disco scritti. Le sonorità malinconiche si incontrano con le sfumature rap di Madame in “Cicatrici”, che impreziosiscono il pezzo. E’ il racconto di una relazione immatura che finisce, con i suoi errori inconsapevoli e i suoi dolori annessi.

Colonna portante di questo brano, nonostante tutto, è la nostalgia della presenza della persona amata e dei momenti passati insieme, un rifugio dalle pressioni del mondo esterno che provocano nell’animo una sensazione di isolamento e di inquietudine, quasi da far mancare il respiro.

ARIETE CICATRICI TESTO

Vorrei una soluzione per ogni parola che mi dici

vorrei riuscire a guarire le tue cicatrici

che son giorni che non vedi la luce, non ti alzi dal letto, e pensi a quando eravamo felici

è così brutto essere soli, problemi con la depressione e con i genitori

e tutte quelle volte che mi hai dato la tua felpa

che in tasca aveva i guai di una vita che ti stava troppo stretta

e adesso guardo le stelle senza di te

perché tu pensi che sia meglio esternarsi

e ricordo a fare tutte le notti insieme le tre

poi tornavamo e prendevamo gli schiaffi

e quanto manchi? quanto mi manchi? non ti buttare giù solo perché te lo dicono gli altri

hai dato tutto alla vita e lei non ha niente da darti

e le mie braccia sono un luogo in cui potrai ripararti, giuro, in cui potrai ripararti, in cui potrai ripararti

hai dato tutto alla vita e lei non ha niente da darti e le mie braccia sono un luogo in cui potrai ripararti

Ora ti lancio una maledizione

ogni volta che farai l’amore

che sia con la tua donna o che sia altrove

penserai soltanto a me

però ti lancio una benedizione

ogni volta che sarai da solo

sembrerà come se non lo fossi

perché sarò lì con te

cazzo, pensavo fossi solo di passaggio

ma invece hai un bel coraggio, sei ancora nei paraggi

e ti ritrovo dentro ogni paesaggio

anche una cartomante mi ha parlato di te

sei tutto ciò che non ho mai voluto

al contempo quanto ti ho desiderato

qualcuno che mi amasse più di tutto

ma che non mi poteva dare tanto

e quanto manchi? quanto mi manchi? non ti buttare giù solo perché te lo dicono gli altri

hai dato tutto alla vita e lei non ha niente da darti

e le mie braccia sono un luogo in cui potrai ripararti, giuro, in cui potrai ripararti, giuro

in cui potrai ripararti

hai dato tutto alla vita e lei non ha niente da darti

e le mie braccia sono un luogo in cui potrai ripararti.