Festival di Sanremo 2025: 100 canzoni per Carlo Conti che sembra però avere già le idee chiare sui cantanti da portare in gara

Festival di Sanremo 2025: cantanti in gara… meno due mesi all’annuncio ufficiale.

Nei primi giorni di dicembre, Carlo Conti annuncerà direttamente dal TG1 la lista dei cantanti in gara nella categoria Big (o Campioni) della 75esima edizione del Festival di Sanremo.

Di recente, il conduttore più abbronzato d’Italia ha dichiarato di aver ricevuto oltre 100 canzoni, tutte bellissime, e di essere già in difficoltà nella scelta delle 24 da portare sul palco dell’Ariston. Una difficoltà che, aggiungiamo noi, potrebbe portarlo ad aumentare il numero degli artisti in gara, passando da 24 a 25 o 26. Nulla di nuovo rispetto a quanto già fatto in passato sia da lui che da Amadeus.

Come ogni anno, noi continuiamo a individuare la lista dei possibili artisti che vedremo esibirsi in gara al Festival di Sanremo. Dopo il nostro articolo di fine agosto (vedi qui), proseguiamo con il secondo di quelli che probabilmente saranno quattro articoli che, da qui a inizio dicembre, andranno a sfoltire la nostra lista.

Come sempre, specifichiamo che non troverete 24 nomi esatti nella versione scritta di questo articolo (quel tipo di “gioco” lo riserviamo ai social), perché preferiamo ragionare insieme a voi piuttosto che giocare al toto-nomi a due mesi dall’annuncio, con Conti ancora pieno di dubbi (meno di quelli che si pensa).

Partiamo quindi con il nostro articolo sui possibili cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025. Cliccate in basso su continua.