Sanremo 2025: Carlo Conti lavora alla lista dei cantanti. Obiettivo? I dominatori delle classifiche!

Festival di Sanremo 2025: cantanti in gara, i primi rumors sull’edizione del ritorno di Carlo Conti.

Manca una settimana alla fine di agosto, un mese e mezzo (46 giorni) alla chiusura delle iscrizioni per Sanremo Giovani, e il regolamento di Area Sanremo non è ancora stato pubblicato. Mancano inoltre ben 172 giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2025, l’edizione che segnerà il ritorno di Carlo Conti.

Per il suo quarto Festival, il presentatore e direttore artistico ha un compito più arduo rispetto a quando, nel 2015, subentrò a Fabio Fazio. Prendere in mano il Festival di Sanremo, dopo cinque anni in cui Amadeus ha rivoluzionato la kermesse, nel bene e nel male, con un bottino totale di quasi 17 milioni di copie certificate, non sarà una missione semplice.

Se da una parte Conti afferma giustamente che saranno le canzoni a decidere il cast, dall’altra sembrano altrettanto veritiere le voci che lo vedrebbero intento a convincere grandi nomi della musica italiana a partecipare.

Dopo il malcontento generato tra i giovani con l’abbassamento dell’età massima a 26 anni e il meccanismo in stile talent che porterà al Festival solo quattro artisti, che si sfideranno fino a una finale a due, la scelta del cast sarà ancora più cruciale.

Oggi, a poco più di tre mesi dall’annuncio, quali sono i nomi che potrebbero avere maggiori chance di far parte dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025?

