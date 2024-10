Punkcake ad X Factor 2024, la storia della band avanguardia di questa edizione

Punkcake – X Factor 2024 sono una band proveniente dal Valdarno, formata durante il difficile periodo della pandemia. Nati tra Montevarchi e San Giovanni, il gruppo ha saputo conquistare la scena di X Factor 2024 grazie alla loro energia e originalità, dimostrando che il punk è ancora vivo e rilevante.

La band è composta da Damiano Falcioni (basso e voce) e Sonia Picchioni (voce e basso), i fondatori, a cui si sono aggiunti Lorenzo Donato (chitarrista), Lorenzo Migliore (batterista) e Bruno Bernardoni (chitarrista)​.

punkcake – la storia

Il progetto è nato nel 2020, durante la pandemia, come espressione di ribellione e passione per il punk. I primi passi della band sono stati nelle assemblee studentesche e in piccoli eventi locali, crescendo fino ad esibirsi in locali e festival della zona. Il loro nome, Punkcake, rappresenta perfettamente la loro essenza: “punk” per la loro musica cruda e diretta, e “cake” per il desiderio di trasmettere emozioni con un tocco di divertimento e leggerezza.

I Punkcake si sono esibiti in diversi festival, tra cui il noto Rock Contest nel 2023, dove hanno dominato i palchi fiorentini, e l’Off Tune Festival di Prato, dove hanno ulteriormente consolidato la loro presenza. Il loro repertorio spazia da classici del punk a brani originali, che richiamano band come i Pixies, Nirvana e The Linda Lindas. Grazie a queste esibizioni, hanno rapidamente attirato l’attenzione di un pubblico più ampio e degli esperti del settore​.

i punkcake – X factor 2024 AUDIZIONI

I Punkcake hanno conquistato il pubblico e i giudici durante le audizioni con una cover di Lamette di Donatella Rettore, un classico degli anni ’80. La loro performance ha stupito tutti per l’energia travolgente e l’attitudine ribelle, ottenendo quattro sì dai giudici. Jake La Furia ha elogiato il loro spirito fuori dagli schemi, mentre Manuel Agnelli ha sottolineato che non esiste un punk fatto bene, lodando la loro autenticità. Paola Iezzi ha apprezzato la loro visione musicale, mentre Achille Lauro ha apprezzato il loro stile e li ha incoraggiati a continuare​.

Foto di Virginia Bettoja