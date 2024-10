Con il nuovo singolo “Quanto sei bella”, Riki torna sulle scene in una veste nuova e più matura

Riki, Quanto sei bella: significato del testo del nuovo singolo

Dopo aver annunciato l’arrivo dell’album CASABASE in uscita la prossima primavera, Riki torna con il nuovo singolo Quanto sei bella (Columbia Records / Sony Music), disponibile da venerdì 18 ottobre in digitale e in rotazione radiofonica.

Da oggi è possibile pre-salvare il brano cliccando qui.

Il brano segna il ritorno dell’artista a due anni di distanza dall’ultima uscita discografica. Per questo suo ritorno, inoltre, Riki torna sul mercato in modo più maturo e non solo con la musica, ma anche con progetti collaterali come – ad esempio – il design, rendendolo un’artista completo. Riki si presenta al suo pubblico in una veste nuova, più autentica e sincera.

Come per l’album in arrivo, anche Quanto sei bella nasce da una lavorazione artistica classica, lontana dagli standard attuali di realizzazione di un prodotto musicale.

Il singolo è stato creato con attenzione, con la giusta cura per il dettaglio e del suono tra la presenza di archi e di un coro gospel.

RIKI, “QUANTO SEI BELLA”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Quanto sei bella è una dichiarazione d’amore ad una ragazza, descrivendola nelle piccole azioni quotidiane e nei suoi dettagli, ammettendo che non ha bisogno di altro se non di lei nella sua vita.

RIKI, “QUANTO SEI BELLA”: TESTO DEL BRANO

Il testo di Quanto sei bella sarà disponibile a partire da venerdì 18 ottobre.