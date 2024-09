Dopo ben quattro anni, Riki torna con un nuovo album dal titolo “CASABASE”

A distanza di ben quattro anni dalla pubblicazione del suo ultimo album POPCLUB, Riki torna con un nuovo album dal titolo CASABASE, senza però comunicare la data d’uscita. Il tutto è stato annunciato tramite un post su Instagram.

Non sono ancora disponibili né il pre save né il pre order dell’album.

RIKI, “CASABASE”

Qualche giorno fa, Riki aveva fatto intuire che qualche nuova uscita discografica era ormai imminente. Lo ha fatto intuire creando un profilo chiuso su Instagram, con un immagine su sfondo blu e la scritta «LUNEDÌ». Inoltre, nella biografia compariva la seguente scritta puntata: «P.L.P.M.P.C.C.B.» che i più attenti, dopo un accurato studio, hanno subito decifrato.

Infatti, la sigla «P.L.P.M.P.C.C.B.» è composta dall’unione di ogni iniziale delle parole che compongono i titoli dei suoi dischi precedenti. In ordine, infatti, troviamo: Perdo Le Parole, Mania, PopClub. Mancherebbero le ultime due consonanti «C.B.» ma dopo l’annuncio, è chiaro che si riferiscano alle iniziali del nuovo album in arrivo CASABASE.

RIKI, “CASABASE”: RESOCONTO DEL SUO PERCORSO FINO AD OGGI

La carriera musicale di Riki parte nel 2016 quando partecipa ad Amici di Maria de Filippi, entrando nella squadra capitanata da Elisa. Alla fine della stagione, pur perdendo lo scontro finale con il vincitore della Categoria Ballo Andreas Müller, vince nella Categoria Canto. Durante il programma, viene scoperto da Francesco Facchinetti che in seguito diventa il suo manager.

Nel maggio del 2017 pubblica il suo EP d’esordio Perdo le parole sotto contratto discografico con Sony Music Italy, arrivando in cima alla classifica degli album più venduti in Italia in quel periodo, rimanendo in vetta per cinque settimane consecutive. Ottiene poi il triplo disco di platino.

A fine 2017 arriva il suo secondo album Mania – certificato doppio disco di platino -, anticipato dal singolo Se parlassero di noi. L’anno successivo è il turno del suo primo album dal vivo Live & Summer Mania che contiene, oltre all’album precedente, anche alcuni inediti registrati in studio.

Nel 2019 pubblica il singolo Gossip che anticipa il suo secondo album di inediti Popclub, successivamente pubblicato nel 2020 in concomitanza con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con il brano Lo sappiamo entrambi. Il singolo, però, si classifica all’ultimo posto nella classifica finale.

Nel 2021 e 2022 pubblica rispettivamente due singoli, Scusa e Ferrari White, sua ultima uscita discografica.

Ad oggi, Riki ha collezionato un totale di 8 dischi di platino.