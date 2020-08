Riki lancia l’album “PopClub” con il singolo “Litighiamo”

Riki Litighiamo è il nome del singolo di lancio del nuovo album, PopClub, un progetto che arriva dopo le oltre 300mila copie vendute con i primi due album,

Perdo le parole e Mania.

Un disco che avrà l’arduo compito di riportare in vetta alle classifiche il cantante dopo i tiepidi risultati degli ultimi singoli lanciati e la partecipazione flop al Festival di Sanremo 2020.

Pop Club uscirà per Sony Music Italy Venerdì 4 settembre. Da oggi, venerdì 28 agosto, è attivo il preorder e il presave a questo link.

Il disco uscirà in due differenti versioni. La seconda disponibile per tutti coloro che hanno pre-ordinato il disco nei mesi di novembre e dicembre, l’album sarà disponibile nella versione “SPECIAL EDITION” con un’esclusiva confezione in alluminio e 5 memo vocali delle prove di alcuni brani del disco.

Ecco le tracklist per entrambe le versioni:

PopClub

Margot Strip Idee di noi Lo sappiamo entrambi Da Club Litighiamo PopClub Gossip Piccole cose Come mi vuoi Petali e vocoder

PopClub Special Edition

Alla tracklist standard si aggiungono:

Margot (Prova strofa) – 11 Agosto 2019

Lo sappiamo entrambi (Prova ritornello con Riccardo Scirè) – 16 Aprile 2018

Da Club (Prova special) – 21 Dicembre 2019

Piccole cose (Prova ritornello) – 31 Ottobre 2018

Come mi vuoi (Prova seconda strofa) – 20 Dicembre 2019

Riki Litighiamo

Dopo i singoli Gossip e Lo sappiamo entrambi, da venerdì 4 settembre entrerà in rotazione radiofonica Litighiamo.

Scritto da Riki e Riccardo Scirè, che ne ha curato anche la produzione artistica, PopClub è un album dalle sonorità pop ed elettroniche, composto da 11 tracce.