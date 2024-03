Serena Brancale diventa virale su TikTok con “Baccalà”. Testo e traduzione del brano

Serena Brancale Baccalà testo e traduzione del brano diventato virale su TikTok e Instagram.

Nel meraviglioso mondo dei social e di TikTok può succedere di tutto. E così mentre Nina Zilli diventa virale con “Per sempre“, brano presentato al Festival di Sanremo ben dieci anni fa, succede anche che Serena Brancale, artista raffinata dall’anima jazz, soul e R’n’b, diventi virale con un brano rap cantato completamente in pugliese, “Baccalà“.

Brano lanciato in collaborazione con Dropkick su etichetta Isola degli Artisti con distribuzione ADA Music Italy proprio durante il Festival di Sanremo, il 7 febbraio scorso, giorno dopo giorno il brano si è fatto spazio sulla piattaforma più utilizzata dai giovani, TikTok per l’appunto, dove è stato utilizzato per creare più di 5.000 video raggiungendo la posizione numero della classifica dei brani più virali.

A La Repubblica Bari la cantautrice pugliese ha dichiarato:

“Mi fanno impazzire i bambini che ballano ‘Baccalà’, se piace a loro hai fatto bingo. Anche all’estero, la intonato col sorriso anche perché non capiscono il significato delle parolacce, meglio così”.

Il brano è nato grazie alla conoscenza con Dropkick che usa la tecnica del finger drumming (una batteria suonata con le dita su uno strumento chiamato mpc) la filastrocca in dialetto barese è nata per caso durante un viaggio in treno.

SERENA BRANCALE BACCALÀ TESTO e traduzione

Pinz a tutt’ I

mgghier

Stonn a cosc’ u baccalà

Cazz è cald mezz’ aller

Vid mò comammafà

Voggh’ ste dà

Mmh

Tenzion ca cosc’

Mmh

Tenzion’ ca brusc

Mmh..

T piasc’ la Jós

Mmh

T piasc carnòs

Ehy vaffammókk a L corn ca tin

D kidd stramurt d kedda

‘mbrattat..

d kedda ‘mbrattat

d kedda ‘mbrattat

d kedda ‘mbrattat

d kedda

Pinz a tutt’ I

mgghier

Stonn a cosc’ u baccalà

Cazz è cald mezz’ aller

Vid mò comamma

Pinz a tutt’ I mgghier

Stonn a cosc’ u baccalà

Cazz è cald mezz’ aller

Vid mò comammafà (fa fa fa fa fa)

Voggh’ ste dà (da da da da da)

Commammafà (fa fa fa fa fa)

Voggh’ ste

Voggh’ ste

Voggh’ ste dà

Ù baccalà

Ù baccalà

TRADUZIONE

Pensa a tutte le mogli che stanno cucinando il baccalà

quando fa caldo in mezzo alla piazza

vedi un po’ come dobbiamo fare, io voglio stare là

Attenzione scotta

attenzione che brucia

ti piace la caciara

ti piace carnoso

ehi vaffamok alle corna che tieni

e degli stamortacci di quella imbrattata

di quella scostumata

di quella scostumata

Pensa a tutte le mogli che stanno cucinando il baccalà

quando fa caldo in mezzo alla piazza

vedi un po’ come dobbiamo fare, io voglio stare là

Pensa a tutte le mogli che stanno cucinando il baccalà

quando fa caldo in mezzo alla piazza

vedi un po’ come dobbiamo fare, io voglio stare là