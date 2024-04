Michele Bravi, testo e significato di “Infanzia negli occhi”

Michele Bravi, “Infanzia negli occhi“: significato del testo del nuovo brano contenuto all’interno del concept album “Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi” (EMI Records Italy / Universal Music Group – qui la nostra intervista).

Già disponibile in tutti i digital store e in formato fisico, il disco è liberamente ispirato agli scritti di Oliver Sacks ed è diviso in tre capitoli musicali: lo sguardo, l’immagine e l’iride.

Lo sguardo è cosa vorremmo vedere con gli altri. L’immagine è cosa vediamo degli altri. L’iride è cosa cerchiamo di non far vedere agli altri.

MICHELE BRAVI, “infanzia negli occhi”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Un coro confuso, nebbioso, quasi impenetrabile apre le porte dell’ultima parte dell’album.

C’è qualcosa che si nasconde nell’iride di chiunque, come se tutta l’infanzia ci si affollasse dentro, nonostante le voci più smarrite di noi stessi cerchino affannosamente di chiuderlo alla vista altrui.

MICHELE BRAVI, “infanzia negli occhi”: testo DEL BRANO

Autori: Michele Bravi, Alessio Buongiorno, Domenico Cambareri

Produttore: Michele Bravi, Emyk

Parlami parlami parlami

Parlami ancora di te

Come se rovesciassi la tua storia

Sul pavimento, sulle coperte sulla mia pelle

Parlami parlami parlami

Parlami sempre di te

Per imparare tutti i tuoi silenzi

Starò in silenzio io per ascoltarli

Tu, tu cosa vedi quando gli occhi

Quando ti guardo e neanche te ne accorgi

Quando ti cerco e non so dove sei

Tu, tu che hai paura dei rumori forti

Che quando dormi stringi forte i denti

E non capisco a volte dove sei

E mi succede che quando ti guardo

Posso vedere così chiaramente

Tutta la tua infanzia che ti affolla gli occhi

E lo so che tu nemmeno te ne accorgi

Però non spaventarti

Che c’è bambino nascosto dietro le pupille

E se non vuoi non ti serve neanche raccontarmi

Perché i tuoi occhi già mi parlano abbastanza

Lo che questo ti imbarazza

Ma adesso tu

Adesso parlami di te

E prova a farlo senza usare gli occhi

Che io ti ascolto con le braccia aperte

E non importa se non dici niente

Se le tue storie non sai raccontarle

Se non sei pronto a dirmele

Perché ho imparato che

Che mi succede che quando ti guardo

Posso vedere così chiaramente

Tutta la tua infanzia che ti affolla gli occhi

E lo so che tu nemmeno te ne accorgi

Però non spaventarti

Che c’è bambino nascosto dietro le pupille E

se non vuoi non ti serve neanche raccontarmi

Perché i tuoi occhi già mi parlano abbastanza

Lo che questo ti imbarazza