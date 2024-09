Dimensione Brama, chi è la band che ha fatto arrabbiare Manuel Agnelli

Dimensione Brama, questa band non è nuova nelle scene musicali. Li abbiamo visti nella prima puntata di X Factor 2024 – Audizioni.

Sono un collettivo artistico fondato nel 2021, che unisce musica, teatro e performance in uno spettacolo multidisciplinare. Il gruppo si distingue per la sua capacità di spaziare tra diversi generi musicali, come rock, musica balcanica, classica, jazz e teatro canzone.

Si caratterizzano per esibizioni altamente scenografiche e sperimentali che spesso fondono elementi barocchi e punk.

I Dimensione Brama sono Michele Mazzetti di Pietralata alle tastiere, Nicola Pecora alla voce, Claudio Molinari alla chitarra elettrica, Gugliemo Cappellini alla batteria, Lorenzo Celata al basso, Enrico Cuculo al violino, Jacopo Narici alle percussioni e Marcello Sanzó alla tromba.

Dal loro esordio alla Panetteria Atomica a Roma, hanno attirato l’attenzione della critica musicale e della stampa nazionale. Tra il 2021 e il 2022 hanno portato avanti un tour che li ha visti esibirsi in oltre 30 concerti e performance in tutta Italia, inclusi luoghi iconici come il Cappella Orsini Club e la Galleria d’Arte Moderna. Un momento significativo del loro percorso è stato l’invito a suonare presso l’Ambasciata di Spagna nel 2022, in occasione del quinto centenario dalla sua fondazione. Inoltre, la loro partecipazione alla fashion week di Milano e la partecipazione a Retape all’Auditorium Parco della Musica, dove hanno registrato il tutto esaurito, hanno consolidato la loro reputazione come uno dei collettivi più interessanti della scena romana​.

dimensione brama l’audizione a x factor

I Dimensione Brama hanno portato un brano dei Joy Division durante la loro audizione a X Factor. Hanno scelto di esibirsi con Love Will Tear Us Apart, uno dei pezzi più iconici della band post-punk britannica. Hanno convinto tutti tranne Manuel Agnelli che non ha sopportato la “mancanza di rispetto” verso un pezzo decisamente straziante.