X Factor 2024 Lorenzo Salvetti, Danielle e Giulia Catuogno tra i più interessanti… un finale che non ti aspetti

X Factor 2024 Audizioni – prima puntata

Settembre, finite le vacanze inizia X Factor e io riprendo la mia scrittura ricordando sempre a tutti i lettori che tutto quello che scrivo è opinabile e risponde alla mia visione artistica, non è un commento tecnico ma una riflessione sullo spettacolo televisivo e i concorrenti. Per i commenti tecnici ci sono quattro giudici e inoltre quest’anno niente numeri ma solo riflessioni su cosa mi convince al livello di spettacolo e di ascolto.

La scorsa edizione non era andata proprio benissimo, tra Morgan scatenato e una finale decisamente sottotono il programma cerca di rinnovarsi e forse cambiando i personaggi si respira un’aria diversa…

Ecco cosa cambia per questa nuova edizione di X Factor, tre giudici Paola Iezzi, Jack La Furia e Achille Lauro, la conduttrice Giorgia … e il ritorno di Manuel Agnelli.

Prima della puntata delle audizioni va in onda uno special che ci svela un po’ come saranno questi giudici e tra battute e finte audizioni si capisce subito che almeno nelle intenzioni c’è dare valore soprattutto alla musica e meno allo spettacolo.

Paola Iezzi cerca “artisti e aspiranti che abbiano voglia di farsi attraversare dalla musica.” Con grande piacere troviamo una cantante autoironica e prontissima a mettersi in gioco anche con la sua conoscenza musicale.

Manuel Agnelli forse insegue la vittoria ma prima di tutto ha voglia di parlare di musica… certo lui di esperienza nel programma ne ha, ricordiamo che ha fatto le edizioni 10, 11, 12 e poi 14 e 15.

Jack La Furia non è proprio nuovo di X Factor, infatti nel 2017 era tra i giudici dello Strafactor nel 2017, con Elio che era a capo della combriccola, ora vediamo cosa combinerà al tavolo principale…

Achille Lauro nel 2019 era agli Home Visit come consigliere di Mara Maionchi e gli consigliò di non prendere Anastasio… che poi vinse quell’edizione, quindi staremo attenti a quello che fa… rivela poi di cercare “qualcuno che sia incontrollabile, non decodificatile”. Amico consigliere

Giorgia invece è stata ospite del programma nel 2022 e adesso veste i panni della conduttrice. Apre la puntata cantando “E poi… “ spiega le regole che sono sempre le stesse, tre si per passare alla fase successiva, ma quest’anno c’è una novità l’X-Pass che ogni giudice ha a disposizione se vuole portare un concorrente direttamente nella sua squadra ai Bootcamp.

