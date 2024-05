X Factor 2024, Giorgia alla conduzione e tre nuovi ingressi in giuria

Secondo alcune voci di corridoio, diffuse da Il Fatto Quotidiano, Giorgia sarà la nuova conduttrice di X Factor 2024.

Dopo l’esperienza come co-conduttrice al fianco di Amadeus durante l’ultimo Festival di Sanremo, la cantante sembrerebbe dunque pronta a prendere il posto di Francesca Michielin.

Ma le novità non finiscono qui! La produzione del talent show avrebbe infatti deciso di rivoluzionare completamente anche la giuria. Ed ecco che, stando alle ultime indiscrezioni, al tavolo dei giudici dovremmo ritrovare soltanto Manuel Agnelli che, per questa nuova edizione di X Factor, sarà affiancato da tre new entry, ovvero Jack la Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi.

Questi nomi, però, non sono ancora stati ufficializzati. Di fatto, Sky non ha né confermato né smentito le voci che stanno circolando sempre di più negli ultimi giorni.

A essere stata smentita, da quanto riporta la Repubblica, è invece la notizia che parlava di un passaggio del programma a Warner Bros Discovery, dal momento che Sky ha da contratto l’opzione per il rinnovo dei diritti sul format per il prossimo anno.

Non è però detto che ciò avvenga e, di conseguenza, non ci sentiamo di poter scartare l’idea di un possibile passaggio di X Factor al Nove, dove molto probabilmente verrebbe affidato alle sapienti mani di Amadeus.

X FACTOR 2024: GIORGIA E LA NUOVA GIURIA

In attesa dell’inizio di questa nuova edizione di X Factor, in partenza a settembre, nelle scorse settimane abbiamo lanciato un sondaggio, chiedendo ai nostri lettori di creare il loro ideale tavolo dei giudici, scegliendo tra tutti coloro che – almeno per un’edizione – hanno ricoperto quel ruolo all’interno del programma (clicca qui per partecipare).