SONDAGGIO: in attesa di X Factor 18 scegli tu il tavolo perfetto dei giudici del talent

X Factor 18 giudici. Sono partiti in questi giorni i provini per la nuova edizione di X Factor, la 18esima italiana nonché la 14esima in onda su Sky (in attesa di sapere se le voci di un passaggio a Discovery nel 2025 diventeranno realtà).

Dopo quella dello scorso anno, un’edizione decisamente sottotono in cui i giudici non hanno brillato (ma le polemiche grazie a Morgan e alla sua esclusione dal tavolo sì) e in cui nessun talento è riuscito ad affermare il proprio talento presso il grande pubblico (i risultati migliori li sta ottenendo il non finalista Settembre con le uscite per Isola degli Artisti/ADA Music Italy), c’è grande curiosità per scoprire chi siederà al tavolo dei giudici e se Francesca Michielin sarà alla guida della sua terza edizione consecutiva.

In attesa che nelle prossime settimane, tra maggio e giugno, vengano annunciati i nuovi giudici abbiamo deciso di dare la possibilità a voi di scegliere la giuria perfetta andando a scegliere in un sondaggio quattro giudici tra tutti quelli che hanno ricoperto il ruolo in questi anni.

Nelle prime 17 edizioni di X Factor sono stati 25 le persone che hanno ricoperto il ruolo di giudici di cui quasi la metà, 12, donne.

Il giudice che vanta più edizioni, 8, è Morgan che è anche quello che vanta il maggior numero di vittorie (5, record internazionale). Seguono Fedez e Mara Maionchi entrambi con 7 edizioni (e due vittorie a testa) e infine con 5 edizioni Elio (2 vittorie), Simona Ventura (1 vittoria) e Manuel Agnelli (nessuna vittoria).

Tra i giudici di una sola edizione spiccano Sfera Ebbasta, Rkomi e Alvaro Soler. Tutti loro hanno infatti portato uno dei propri concorrenti alla vittoria.

Curioso il fatto che i due giudici allontanati dal programma, Asia Argento (prima dei live e, a nostro avviso, ingiustamente) e Morgan siano stati sposati.

E dopo averci dato qualche dato la parola a voi scegliete dall’elenco qui sotto quattro giudici e formate il tavolo dei giudici perfetto per X Factor 18.

x factor 18 giudici: SONDAGGIO