Giorgia ci invita alla leggerezza e a lasciarci andare nel nuovo singolo “Niente di male”

Giorgia, Niente di male: significato del testo del nuovo singolo

A un anno e mezzo di distanza dall’ultimo progetto discografico Blu, e al lavoro come conduttrice nell’edizione in corso di X Factor 18, Giorgia è pronta a tornare con il nuovo singolo Niente di male (Epic Records / Sony Music Italy), in uscita venerdì 18 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Niente di male è stata prodotta da Cripo, la cui produzione regala al brano una produzione moderna e accattivamente che si fonde all’unicità della voce di Giorgia. È stata scritta invece da Mara Sattei, Alessandro La Cava, Federica Abbate, Nicola Lazzarin e Jacopo Pio Porporino.

Per anticipare l’annuncio del brano ai fan, nei giorni scorsi Giorgia ha pubblicato dei video su TikTok insieme al figlio Samuel ironizzando sul gap generazionale tra un genitore definito “boomer” e un figlio della GenZ, il quale spiega alla madre che per attirare l’attenzione e andare virali è necessario fare spoiler.

GIORGIA, “NIENTE DI MALE”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Niente di male è un brano dal ritornello indelebile ma è anche e soprattutto un invito alla leggerezza e al lasciarsi andare perché, in fondo, «non c’è niente di male».

GIORGIA, “NIENTE DI MALE”: TESTO DEL BRANO

Il testo di Niente di male sarà disponibile a partire da venerdì 18 ottobre.