X Factor 18, arriva la conferma: Giorgia conduttrice e giuria completamente rinnovata

In realtà già da diverse settimane la notizia era stata bruciata dai colleghi di Dagospia ma ora arriva finalmente la conferma ufficiale. Quattro nuovi giudici (di cui uno di ritorno) a X Factor 18 e Giorgia nuova conduttrice del talent show in onda su Sky a partire da settembre prossimo.

Tutti i rumors erano corretti e quindi, dopo Francesco Facchinetti, Alessandro Cattelan, Ludovico Tersigni e Francesca Michielin, Giorgia sarà la quinta persona a presentare lo spettacolo nonché la seconda donna.

Tra l’altro la cantante, da molti soprannominata “The Voice” italiana, si è cimentata nella conduzione per la prima volta proprio quest’anno al Festival di Sanremo con Amadeus.

Per quel che riguarda la giuria debuttano Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi del duo Paola & Chiara, mentre torna uno dei giudici più amati del programma (almeno secondo i nostri lettori, qui i risultati del recente sondaggio), Manuel Agnelli.

Il leader degli Afterhours ha ricoperto il ruolo di giudice per cinque edizioni. Per la precisione dalla 10a alla 12a e nella 14esima e 15esima edizione. Manuel Agnelli non ha mai vinto il programma nel ruolo di giudice ma il suo più grande successo rimangono i Måneskin, secondi classificati nel 2017.

Confermata Warner Music Italy come casa discografica che si occuperà dei talent in gara dopo il programma.

In rete i fan del programma si sono fatti sentire più che altro sulla scelta di Giorgia come conduttrice, in molti infatti avrebbero preferito che, viste le competenze, ricoprisse il ruolo di giudice. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti sui nostri profili social.