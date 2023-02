Tra gli autori dei brani del nuovo album di Giorgia, “Blu”, anche Elisa, Sissi e Francesca Michielin

Giorgia nuovo album Blu tracklist e autori.

Annunciato per lo scorso gennaio l’uscita del nuovo disco di inediti di Giorgia è stato spostato al 17 febbraio dopo l’annuncio del ritorno in gara della cantante al Festival di Sanremo con il brano Parole dette male.

Sono nove le tracce che comporranno la tracklist del nuovo disco. Tra queste sono presenti il singolo lanciato a novembre, Normale, il brano già anticipato scritto con Francesca Michielin e Ghemon, Tornerai, ma non il brano in inglese The First day of my life che è parte della colonna sonora del nuovo film di Paolo Genovese (vedi qui).

Se la produzione dell’album è affidata a Big Fish, che della cantante è anche manager, tra gli autori trovano spazio colleghi come Elisa, Francesca Michielin e la giovanissima Sissi da Amici 21, rapper (da Jake La Furia a Ghemon ma anche lo stesso Big Fish) e autori/cantautori come Mahmood, Dardust, Bianco, Liede, Gianclaudio Fracchiola, Jacopo Ettorre oltre alla stessa Giorgia.

Unico duetto presente quello con Gemitaiz che ricambia il “favore” fatto dalla cantante quando, nel 2018, collaborò a Scatola nera con Madman.

GIORGIA NUOVO ALBUM, BLU TRACKLIST E AUTORI