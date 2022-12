Sanremo 2023: Giorgia in gara al Festival con Parole Dette Male

Sanremo 2023 Giorgia testo e significato di Parole Dette Male il brano che vede il ritorno al Festival della cantante ribattezzata da molti come “The Voice”.

Sono passati 22 anni dall’ultima partecipazione in gara di Giorgia al Festival di Sanremo. Era il 2001 e si classificava seconda con Di Sole e d’azzurro che vedeva tra gli autori Zucchero.

Quella del 2023 sarà per la cantante la quinta partecipazione. Ecco le precedenti con i relativi:

1994 – E poi – 7° – Nuove Proposte

1995 – Come saprei – 1° – Campioni

1996 – Strano il mio destino – 3° – Campioni

2001 – Di sole e d’azzurro – 2° – Campioni

L’ALBUM

Giorgia, che nelle scorse settimane ha pubblicato il singolo Normale, e ha annunciato il suo 12esimo album intitolo intitolato Blu. C’è anche la data di uscita: il 13 gennaio 2023.

Ora le possibilità sono due: o slitta la pubblicazione del disco oppure, come già fece Elodie nel 2020, il disco uscirà solo in digitale nella data annunciata per poi arricchirsi con il brano in gara al Festival e arrivare anche in formato fisico.

Sanremo 2023 Giorgia Parole Dette Male significato e autori del brano

Sanremo 2023 Giorgia Parole Dette Male testo

