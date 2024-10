Francesca Siano, in arte Francamente: la cantautrice che ha conquistato X Factor con un inedito pazzesco

Francesca Siano, in arte Francamente, è una delle artiste che ha lasciato un segno significativo durante le audizioni di X Factor 2024. Con la sua voce particolarissima e il suo stile unico, ha conquistato sia i giudici che il pubblico fin da subito.

Francesca Siano – La sua storia

Francamente è nata a Torino nel 1996, ma attualmente risiede a Berlino, città dove ha trovato lo spazio ideale per sperimentare e affinare il suo stile musicale. Il suo percorso artistico è caratterizzato da un impegno sociale molto forte. Parte del collettivo femminista Canta Fino a 10 (di cui fa parte anche Anna Castiglia), il cui obiettivo è contrastare il gender gap nell’industria musicale, Francamente utilizza la musica come mezzo di riflessione su tematiche di genere e discriminazione. Questo impegno si riflette in molte delle sue canzoni, che affrontano con delicatezza e forza argomenti come l’inclusività e la lotta contro i pregiudizi​.

Oltre alla sua carriera musicale è attivamente coinvolta nella scena culturale berlinese, dove ha iniziato a sperimentare combinando musica elettronica e cantautorato.

La sua collaborazione con il producer elettronico Status Zero ha dato vita a brani che fondono sonorità techno con testi profondi e riflessivi.

francamente – X factor 2024 AUDIZIONI

La sua musica mescola influenze soul, pop e cantautorato italiano, con una forte attenzione alla lirica e all’espressività vocale. Nella sua esibizione alle audizioni di X Factor, ha portato una versione emozionante di Wicked Game di Chris Isaak, una scelta che ha messo in risalto la sua voce profonda e magnetica. La performance ha ottenuto quattro sì dai giudici, assicurandole il passaggio ai Bootcamp.

francamente – X factor 2024 Bootcamp

Il momento che ha segnato la svolta per Francamente è stato durante i Bootcamp, dove ha presentato il suo inedito intitolato Paracadute. Questo brano ha incantato i giudici, in particolare Manuel Agnelli, che lo ha definito uno dei migliori inediti mai ascoltati a X Factor. La sua interpretazione ha saputo fondere la potenza vocale con una forte sensibilità artistica, conquistando Jake La Furia, che ha deciso di assegnarle una sedia nella sua squadra.

Con il passaggio agli Home Visit e i Live Show in vista, Francamente ha tutte le carte in regola per diventare una delle protagoniste principali di questa edizione. La sua capacità di scrivere e interpretare brani originali, unita alla sua presenza scenica, la rendono una concorrente molto forte. Ora, sotto la guida di Jake La Furia, il pubblico attende di vedere come evolverà e cosa ci riserverà nelle prossime fasi del programma​