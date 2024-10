Laura Fetahu: Da Pordenone al palco di X Factor, la storia della giovane rapper che ha incantato i giudici

Laura Fetahu – X Factor 2024 23 anni, di origini albanesi ma cresciuta a Pordenone, è una delle concorrenti più interessanti di X Factor. La sua energia e presenza scenica hanno subito catturato l’attenzione del pubblico e dei giudici, specialmente grazie alla sua interpretazione esplosiva di Super Bass di Nicki Minaj durante le audizioni. Con il suo talento nel rap e un forte controllo vocale, Laura si è guadagnata l’ammirazione di Paola Iezzi, che ha usato il suo X Pass per mandarla direttamente ai Bootcamp, evitando il voto degli altri giudici​.

Il Percorso di Laura

Laura Fetahu ha alle spalle un percorso di crescita musicale autodidatta. Nonostante la mancanza di formazione accademica in canto, è riuscita a sviluppare uno stile rap e vocale potente, capace di affascinare chiunque la ascolti. Nonostante al momento non risultino ancora pubblicazioni ufficiali o concerti di ampia portata, la sua partecipazione ad X Factor rappresenta un trampolino di lancio per la sua carriera musicale. La sua capacità di combinare rap e canto le ha permesso di distinguersi e di conquistare un posto tra i concorrenti

Laura fetahu – X factor 2024 AUDIZIONI

Paola Iezzi ha dichiarato: Brava, mi hai un po’ stordito. Non mi aspettavo che un esserino come te cacciasse tutta questa voce

Gli altri giudici, tra cui Jake La Furia, Manuel Agnelli e Achille Lauro, hanno anch’essi riconosciuto il talento naturale di Laura, elogiando il suo controllo scenico e la sua energia. Jake La Furia, in particolare, ha apprezzato la sua versatilità e la capacità di destreggiarsi tra il rap e la melodia con grande facilità​.

Foto di Virginia Bettoja