22 Dicembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
Condividi su:
22 Dicembre 2025

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 26 dicembre 2025

Dal ritorno di grandi nomi del pop italiano alle novità indie, ecco l’elenco completo dei brani al Radio Date della settimana 52 del 2025.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday 26 dicembre: singoli più attesi settimana 52/2025
Condividi su:

Settimana 52 del 2025. Il Radio Date entra nella sua tradizionale fase natalizia, un passaggio dell’anno in cui il calendario delle uscite si alleggerisce e le pubblicazioni si muovono con maggiore cautela. Storicamente, quella delle feste è una settimana di assestamento: pochi nuovi singoli, uscite mirate e scelte che guardano più al presidio che all’impatto immediato.

Il New Music Friday di fine dicembre accompagna così la chiusura dell’anno discografico, lasciando spazio a ritorni puntuali, progetti già avviati e a un flusso ridotto ma costante di novità, mentre l’attenzione inizia naturalmente a spostarsi verso le prime mosse del 2026.

📋 Vuoi scoprire come sono stati accolti i singoli usciti la scorsa settimana?
Leggi le Pagelle nuovi singoli 19 dicembre 2025 firmate da Alvise Salerno.

Naviga tra le uscite della settimana:

🔥 Chi sta davvero spaccando questa settimana?
Non fidarti solo degli annunci: i numeri di Spotify e YouTube dicono la verità.
👉 Scopri subito la Top 20 reale dei singoli più forti
Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle Nuovi singoli 19 dicembre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 19 dicembre: habemus singolo di Sanremo dei Jalisse, il ritorno di Mr Rain e la carica degli emergenti
Capodanno Rai 2025 2026 a Catanzaro con Marco Liorni alla guida de L’anno che verrà 2

Il Capodanno 2025/2026 di Rai 1 a Catanzaro: “L’anno che verrà” punta su un cast molto sanremese
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Mietta Per avere me copertina del nuovo singolo 4

Mietta torna con “Per avere me”, una canzone che parla di errori, scelte e rinascite
Logo di X Factor 19, analisi degli inediti su Spotify a un mese dall’uscita 5

X Factor 19: come stanno andando gli inediti su Spotify a un mese dall’uscita
Caterina Lumina approda ad Amici 25 con "Rose e Rovi" 6

Caterina Lumina entra ad Amici 25 con "Rose e Rovi". La sua storia: dalla Spagna alla collaborazione con heysimo
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
o Canto 2, il nuovo album di Laura Pausini in uscita nel 2026 8

Io Canto 2 e Yo canto 2. Laura Pausini scopre le carte sui nuovi progetti: data di uscita, tracklist e featuring
Bianca Atzei e MODÀ collaborano nel nuovo singolo Ti amo ma non posso dirlo 9

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con “Ti amo ma non posso dirlo”, il singolo a sorpresa che chiude il 2025
Amici 25 pagelle tredicesima puntata 21 dicembre 10

Amici 2025, le pagelle della tredicesima puntata: l'emozione ha finalmente la voce di Valentina

Cerca su A.M.I.