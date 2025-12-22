New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 26 dicembre 2025

Settimana 52 del 2025. Il Radio Date entra nella sua tradizionale fase natalizia, un passaggio dell’anno in cui il calendario delle uscite si alleggerisce e le pubblicazioni si muovono con maggiore cautela. Storicamente, quella delle feste è una settimana di assestamento: pochi nuovi singoli, uscite mirate e scelte che guardano più al presidio che all’impatto immediato.

Il New Music Friday di fine dicembre accompagna così la chiusura dell’anno discografico, lasciando spazio a ritorni puntuali, progetti già avviati e a un flusso ridotto ma costante di novità, mentre l’attenzione inizia naturalmente a spostarsi verso le prime mosse del 2026.

