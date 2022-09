A “Il tempo delle donne” Giorgia propone l’inedito “Tornerai” firmato con due artisti d’eccezione

Giorgia Tornerai testo del nuovo brano inedito che la cantante ha presentato a sorpresa nella nona edizione della manifestazione al femminile milanese Il tempo delle donne.

C’è molta attesa per nuova musica inedita di Giorgia. La cantante infatti ha pubblicato il suo ultimo disco di inediti, Oronero, nel 2016. L’anno successivo è arrivata invece Come neve, canzone che ha visto l’artista romana collaborare per la prima volta con Marco Mengoni.

Nel 2018 sono invece usciti la versione live dell’album Oronero e il disco di cover Pop Heart.

Al momento non è noto quando la cantante lancerà un nuovo album di inediti, se entro la fine del 2022 o, più probabile a inizio 2023. In molti la danno tra i papabili nomi del Festival di Sanremo ma Giorgia ha confessato più e più volte di non sentirsela di tornare in gara su quel palco che la emoziona troppo. Che Amadeus riesce nell’impresa a 22 anni dall’ultima partecipazione?

Non ci resta che aspettare ma nel frattempo parliamo di Tornerai.

Giorgia TORNERAI sarà il nuovo singolo

Come dicevamo in apertura Giorgia ha presentato questa nuova canzone inedita durante la sua ospitata a Il tempo delle donne. Tra l’altro un brano che unisce tre penne al tempo stesso differenti ma compatibili e affini tra loro. Tornerai è infatti stata scritta dalla stessa Giorgia con Francesca Michielin e, autore che pensiamo perfetto per la vocalità dell’artista romana, da Ghemon.

La produzione invece è stata curata da Big Fish.

Ad oggi non sappiamo se la canzone sarà un primo singolo di lancio del nuovo progetto discografico o se invece sarà semplicemente uno dei brani della tracklist. In attesa di scoprirlo qui a seguire testo e video con l’audio della canzone.

Giorgia Tornerai testo

Tornerai sui tuoi passi

io non ne ho dubitato mai

vuoi un caffè per restare sveglio

e contare ogni secondo

Mi dirai parole nuove

che non ho sentito mai

e sarà come saper volare

fuori dalla mia finestra

e stare soli, soli

fino a che ci va

lontano dal rumore di questo momento

buttare via le verità nel vento

Per oggi

sarai la parte nascosta di me che ancora ci crede

per oggi

sarai il muro che cede affinché io ritrovi la fede

Cambierai i tuoi programmi

per fermarti ancora un po’

qui da me

dentro ai miei segreti

vuoi sederti o resti in piedi?

Mi dirai che fuori piove

ma io non c’ho creduto mai

e la mente se ne va di fuori

fuori dalla mia finestra

e stare nudi, nudi

fino a che ci va

senza vergognarsi di passare il segno

e senza possibilità di ritorno

Per oggi

sarai la parte nascosta di me che ancora si chiede

se oggi

sarai il muro che cede affinché io ritrovi la fede

O per oggi

sarai quell’onda che arriva e non torna mai