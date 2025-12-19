X Factor 19: come stanno andando gli inediti su Spotify a un mese dall’uscita

A poco più di un mese dall’uscita dei singoli e a qualche settimana dalla finalissima di X Factor 19, iniziano a emergere i primi dati concreti su come il pubblico stia realmente rispondendo agli inediti dei concorrenti.

Numeri che raccontano molto più di una classifica televisiva e che iniziano a delineare a chi il programma ha dato un valido aiuto… ovvero, più che ha chi ha vinto, a chi già aveva un percorso già iniziato e di conseguenza uno storytelling più solido alle spalle: eroCaddeo.

x factor: gli inediti su spotify ad un mese dall’uscita

Guardando agli ascolti in streaming su Spotify, il dato più evidente è che non tutti i percorsi stanno viaggiando allo stesso ritmo. Alcuni brani hanno trovato una risposta immediata e trasversale, altri stanno faticando a uscire dalla bolla del programma.

Il singolo più ascoltato, a oggi, è punto di eroCaddeo, che supera i 3,1 milioni di stream (3.187.035). Un risultato che lo rende il vero “caso” di questa edizione, indipendentemente dall’esito televisivo. Così come Delia, con già diverse date sold out all’attivo, trionfa nella musica dal vivo.

Dopo eroCaddeo troviamo due brani che viaggiano oltre il milione di ascolti:

Rob , vincitrice dell’edizione, con Cento ragazze a 1.180.720 stream

, vincitrice dell’edizione, con a Delia con Sicilia Bedda a 1.058.697 stream

Entrambi i pezzi mostrano una tenuta solida, con un pubblico che continua ad ascoltare anche a distanza di settimane dalla messa in onda.

Nella fascia intermedia troviamo tre progetti che stanno raccogliendo risultati discreti, ma senza ancora segnare uno scarto netto rispetto al resto del gruppo.

barche di carte di Tellynonpiangere si attesta a 890.777 stream, mentre Tomasi con Tatuaggi raggiunge 850.367 stream. Due brani che sembrano aver intercettato il pubblico più affezionato al programma, ma che per ora faticano a uscire dalla dimensione “talent”.

Il dato che colpisce maggiormente riguarda PierC. Nonostante la finale, il suo singolo Neve sporca è fermo a 437.083 stream, risultando il brano meno performante tra quelli arrivati fino all’ultimo atto del programma. Ci sarà il tempo per il ragazzo per trovare una canzone più vicina alla sua vocalità.

Ancora più basso il dato di Viscardi, con Scinneme ’a cuollo a 336.270 stream. Un risultato che probabilmente risente sia della proposta linguistica sia di una minore esposizione extra-show.

Come già successo in passato, da Gianmaria ai Måneskin, a emergere con chiarezza è un elemento: la vittoria televisiva non coincide automaticamente con il maggiore impatto discografico. Se Rob mantiene numeri coerenti con il suo ruolo, è eroCaddeo a dominare lo scenario streaming, con un brano che ha trovato un pubblico ben oltre il recinto di X Factor.