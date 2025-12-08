EroCaddeo pubblica “scrivimi quando arrivi (punto)”: il nuovo cd autografato in uscita il 9 gennaio 2026

EroCaddeo pubblicherà il 9 gennaio 2026, per Warner Music, il cd autografato scrivimi quando arrivi (punto), versione ampliata del suo primo EP e già disponibile in preorder.

EroCaddeo: dal secondo posto a X Factor alla nuova versione del suo EP

Classe 1997, base a Torino e origini a Sinnai, in Sardegna, EroCaddeo arriva a questo nuovo progetto dopo un anno intenso, culminato con il secondo posto all’ultima edizione di X Factor.

Nonostante talento e un team come Cvlto Music Group, il riconoscimento ampio ha tardato ad arrivare. Lo ha raccontato lui stesso nella conferenza stampa finale del talent svelando le parole che aveva condiviso con la madre:

“Mi do un anno di tempo, poi basta”

Ad aprile è uscito il suo primo EP, scrivimi quando arrivi, contenente cinque brani, tra cui Luglio, diventata virale sui social. Con quella spinta, l’artista ha deciso di presentarsi alle audition del programma.

scrivimi quando arrivi (punto): il nuovo disco

Questo nuovo lavoro riprende il progetto di aprile e lo amplia: oltre ai brani già presenti, contiene anche l’inedito portato a X Factor, il brano più streammato della sua edizione, che oggi sfiora i due milioni di ascolti su Spotify.

Il progetto è stato descritto dallo stesso EroCaddeo all’uscita dell’EP originale:

“Il filo conduttore che lega i brani, oltre ad essere una persona, è la sincerità di chi attraversa il dolore senza fretta, senza chiudere gli occhi, anzi guardandolo dritto nelle pupille per non dimenticare il suo sguardo. È un progetto che rappresenta un vero inizio”

Questa la tracklist:

punto

parlo ancora di te

metti che domani te ne vai

cani

luglio

cinque minuti

In questo periodo post–X Factor l’artista ha promesso due appuntamenti nella sua Sardegna.