X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”

X Factor 2025, eroCaddeo presenta l’inedito Punto: testo e significato e la storia musicale del cantautore pop prima del talent.
Il cantautore modenese, cresciuto in Sardegna e oggi a Torino, ha presentato alle audition di X Factor 2025 il suo inedito Punto, conquistando quattro sì e l’attenzione dei giudici.
Chi è eroCaddeo prima di X Factor
Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo, nasce a Modena ma cresce in Sardegna, per poi trasferirsi a Torino e inseguire il suo sogno musicale. I primi passi li muove con il nome d’arte di Caddeo, ma è nel 2022 che arriva la svolta: la firma con Cvlto Music Group e il debutto con il singolo Gravità Zero, scritto con Raige e Cicco Sanchez e prodotto da Dinv.
Negli anni successivi pubblica una serie di brani che contribuiscono a definire il suo percorso: nel 2023 Prima Vera e Non Esiste, nel 2024 Maledetta Te, Fuoco paura, Blu violento e Mentre il mondo corre in feat. con Zeep. A fine anno arriva parlo ancora di te, seguito dai singoli metti che domani te ne vai e cani. Tutti confluiscono nel primo EP scrivimi quando arrivi, che include anche Luglio, successivamente ripubblicata in versione acustica.
eroCaddeo alle audition di X Factor 2025
Per inseguire la musica eroCaddeo ha rinunciato a un posto a tempo indeterminato, come racconta durante la sua presentazione sul palco delle audition. Un dettaglio che colpisce i giudici, a cui confida anche di non sapere con certezza se sia “ufficialmente fidanzato”, come gli chiede Paola Iezzi.
Si esibisce con l’inedito Punto, convincendo tutti: Achille Lauro lo definisce “spontaneo e interessante”, mentre Francesco Gabbani sottolinea “la dicotomia tra la tua simpatia e ironia quando parli e l’intensità di quello che canti”. Al termine arrivano quattro sì e l’accesso alla fase successiva.
Il significato di Punto di eroCaddeo
Punto è una ballata intima che affronta il tema della fine di una storia d’amore con uno sguardo dolceamaro. Nel testo convivono nostalgia e consapevolezza: i ricordi quotidiani di un passato condiviso – una macchina scassata, gli esami universitari, i viaggi sui treni regionali – diventano immagini concrete di un rapporto che ha dato senso alla vita.
Ma la canzone non si limita a guardare indietro: il titolo stesso indica l’incapacità di voltare pagina, di dirsi che, anche se si è stati bene, “è finita”. Una scrittura diretta e senza fronzoli, che riflette il cantautorato pop di eroCaddeo, capace di unire ironia personale e profondità emotiva.
Testo di Punto
Hai la pelle chiara
Si vede tutto
Copriti fa freddo
Ti do il mio giubbotto
Scusami se è brutto
Ho meno capelli dell’ultima volta
I tuoi son sempre quelli
Forse erano più lunghi
Ma cosa ce ne importa
Ci fermeremo a parlare
Un giorno al café al volo
Con la fretta di portare i bimbi a scuola e poi a lavoro
Le vacanze prenotate
Una casa in riva al mare
Menomale che non ci dovevamo dimenticare
Della tua ansia per gli esami
La mia macchina, un catorcio
Ci ha portato ovunque quando cercavamo il nostro posto
Dentro i baci che mi davi
C’era il senso della vita
Ci sembrava fosse un gioco
E abbiamo perso la partita
Sopra i treni regionali
Io ti tengo ancora il posto
Anche se ci sono anziani
In piedi con un braccio rotto
So che siamo stati bene
E che questo vale tutto
Siamo virgole che non hanno il coraggio di esser punto
Della tua ansia per gli esami
La mia macchina, un catorcio
Ci ha portato ovunque quando cercavamo il nostro posto
Dentro i baci che mi davi
C’era il senso della vita
Ci sembrava fosse un gioco
E abbiamo perso la partita
Lo sai vero che è finita
E che siamo stati bene
Mentre sbagliavamo tutto
Prima o poi avremo il coraggio
Anche noi di metterci un punto
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.