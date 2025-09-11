X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”

X Factor 2025, eroCaddeo presenta l’inedito Punto: testo e significato e la storia musicale del cantautore pop prima del talent.

Il cantautore modenese, cresciuto in Sardegna e oggi a Torino, ha presentato alle audition di X Factor 2025 il suo inedito Punto, conquistando quattro sì e l’attenzione dei giudici.

Chi è eroCaddeo prima di X Factor

Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo, nasce a Modena ma cresce in Sardegna, per poi trasferirsi a Torino e inseguire il suo sogno musicale. I primi passi li muove con il nome d’arte di Caddeo, ma è nel 2022 che arriva la svolta: la firma con Cvlto Music Group e il debutto con il singolo Gravità Zero, scritto con Raige e Cicco Sanchez e prodotto da Dinv.

Negli anni successivi pubblica una serie di brani che contribuiscono a definire il suo percorso: nel 2023 Prima Vera e Non Esiste, nel 2024 Maledetta Te, Fuoco paura, Blu violento e Mentre il mondo corre in feat. con Zeep. A fine anno arriva parlo ancora di te, seguito dai singoli metti che domani te ne vai e cani. Tutti confluiscono nel primo EP scrivimi quando arrivi, che include anche Luglio, successivamente ripubblicata in versione acustica.

eroCaddeo alle audition di X Factor 2025

Per inseguire la musica eroCaddeo ha rinunciato a un posto a tempo indeterminato, come racconta durante la sua presentazione sul palco delle audition. Un dettaglio che colpisce i giudici, a cui confida anche di non sapere con certezza se sia “ufficialmente fidanzato”, come gli chiede Paola Iezzi.

Si esibisce con l’inedito Punto, convincendo tutti: Achille Lauro lo definisce “spontaneo e interessante”, mentre Francesco Gabbani sottolinea “la dicotomia tra la tua simpatia e ironia quando parli e l’intensità di quello che canti”. Al termine arrivano quattro sì e l’accesso alla fase successiva.

Il significato di Punto di eroCaddeo

Punto è una ballata intima che affronta il tema della fine di una storia d’amore con uno sguardo dolceamaro. Nel testo convivono nostalgia e consapevolezza: i ricordi quotidiani di un passato condiviso – una macchina scassata, gli esami universitari, i viaggi sui treni regionali – diventano immagini concrete di un rapporto che ha dato senso alla vita.

Ma la canzone non si limita a guardare indietro: il titolo stesso indica l’incapacità di voltare pagina, di dirsi che, anche se si è stati bene, “è finita”. Una scrittura diretta e senza fronzoli, che riflette il cantautorato pop di eroCaddeo, capace di unire ironia personale e profondità emotiva.

Testo di Punto

Hai la pelle chiara

Si vede tutto

Copriti fa freddo

Ti do il mio giubbotto

Scusami se è brutto

Ho meno capelli dell’ultima volta

I tuoi son sempre quelli

Forse erano più lunghi

Ma cosa ce ne importa

Ci fermeremo a parlare

Un giorno al café al volo

Con la fretta di portare i bimbi a scuola e poi a lavoro

Le vacanze prenotate

Una casa in riva al mare

Menomale che non ci dovevamo dimenticare

Della tua ansia per gli esami

La mia macchina, un catorcio

Ci ha portato ovunque quando cercavamo il nostro posto

Dentro i baci che mi davi

C’era il senso della vita

Ci sembrava fosse un gioco

E abbiamo perso la partita

Sopra i treni regionali

Io ti tengo ancora il posto

Anche se ci sono anziani

In piedi con un braccio rotto

So che siamo stati bene

E che questo vale tutto

Siamo virgole che non hanno il coraggio di esser punto

Della tua ansia per gli esami

La mia macchina, un catorcio

Ci ha portato ovunque quando cercavamo il nostro posto

Dentro i baci che mi davi

C’era il senso della vita

Ci sembrava fosse un gioco

E abbiamo perso la partita

Lo sai vero che è finita

E che siamo stati bene

Mentre sbagliavamo tutto

Prima o poi avremo il coraggio

Anche noi di metterci un punto