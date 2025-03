eroCaddeo: il brano “Cani” è un viaggio introspettivo tra i sentimenti

Cani è il nuovo singolo di eroCaddeo (all’anagrafe, Damiano Caddeo), negli store dal 28 febbraio 2025. Si tratta di una ballad romantica che parla di emozioni ed esplora il tema dei legami umani.

Il brano si presenta come un viaggio introspettivo, attraverso le emozioni di un ragazzo che osserva il cambiamento nel proprio rapporto di coppia. Un tempo, questo rapporto era fatto di certezze solide. Ora, è attraversato da dubbi e silenzi che diventano sempre più difficili da colmare.

Cani (CMG – distribuzione: Tunecore) segue ai singoli Parlo ancora di te e Metti che domani te ne vai. Con questo nuovo pezzo, eroCaddeo torna a raccontare le sfumature più delicate dei sentimenti. Il cuore del brano è nella frase “I nostri occhi sono come i cani, gli manca la parola”. Questo verso, tanto semplice quanto potente, racchiude tutta l’intensità emotiva della canzone: esprime in modo diretto e sincero il senso di intimità che può nascere anche senza bisogno di parole. Gli sguardi diventano un linguaggio silenzioso, capace di raccontare complicità, affetto e comprensione. Ma dietro quella connessione profonda si nasconde anche la vulnerabilità: il non detto e il silenzio possono trasformarsi in distanza, alimentando incertezze e incomprensioni.

La produzione di Cani è minimalista, per lasciare spazio alle parole e alle emozioni. Gli arrangiamenti sono delicati; e accompagnano l’ascoltatore in un’atmosfera malinconica.

Il brano è scritto da Damiano Caddeo ed Enrico Silanos, con la produzione di Dinv. Con Cani, eroCaddeo conferma la sua evoluzione artistica e la sua capacità di raccontare storie vere con autenticità e sensibilità.

eroCaddeo, il testo di “Cani”

Se ti dicessi

Ogni cosa penso che te ne andresti

Non posso correre più questi rischi

Diversi sguardi ma stessi precipizi

Non ti smentisci

A volte mi uccidi

Ma poco dopo riesci pure a guarirmi

Rigiri con le dita i capelli ricci

E non capisco perché non mi capisci,

Quanto è costato aprirci

Che non ci servono i cognomi sul citofono

Un letto un po’ più comodo, per sentirci a casa

A noi bastava anche un b&b vicino all’autogrill

Un secondo da dividerci

Che i nostri occhi sono come i cani

Gli manca la parola

E a darsi baci senza amarsi sono tutti bravi

Ma studiano a memoria

E adesso a forza di distrarci

Noi siamo tornati indietro

Come quando sbagliavano direzione della metro

E il nostro amore era grandissimo

Ma per te è un dettaglio piccolo

E adesso scusami

Se sono stato bravo ad illudermi

Confondo le certezze alle abitudini

Io preferirei odiarti invece eccomi

Che non riesco a perderti

Se ci servissero i cognomi sul citofono,

Un sentimento logico, per chiamarci casa

Allora non saremmo qui, vicino all’autogrill

Col silenzio a dividerci

Che i nostri occhi sono come i cani

Gli manca la parola

E a darsi baci senza amarsi sono tutti bravi

Ma studiano a memoria

E adesso a forza di distrarci

Noi siamo tornati indietro

Come quando sbagliavano direzione della metro

E il nostro amore era grandissimo

Ma per te è un dettaglio piccolo

Ma non ti sembra strano

Vederci da lontano

Che i nostri occhi sono come i cani

Hanno poca memoria

Ci siamo innamorati mille volte, mille volte

Ancora

Foto di Michele Garau