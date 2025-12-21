Mietta torna con “Per avere me”, una canzone che parla di errori, scelte e rinascite

Mietta torna con un brano che non cerca scorciatoie emotive né indulgenza. Per avere me è il nuovo singolo in uscita dal 9 gennaio per Dischi dei sognatori, una canzone che mette al centro la scelta più difficile: smettere di chiedere e iniziare a restare.

Non è un ritorno nostalgico né un’operazione di immagine. È un brano che arriva con la lucidità di chi ha attraversato errori, rinunce e silenzi e oggi li guarda senza più bisogno di giustificarsi.

Mietta – Il significato di “Per avere me”

“Questa canzone è nata nei giorni in cui ho smesso di chiedermi cosa mancasse e ho iniziato a chiedermi cosa restava di me“, racconta Mietta. Ed è proprio qui che si colloca il cuore del brano: non nella mancanza, ma in ciò che rimane dopo aver tolto tutto il superfluo.

Per avere me parla di errori, rinascite e di quelle verità che spesso si tengono nascoste per paura di sembrare fragili. È la storia di come si impara a scegliersi, anche tardi, anche dopo essersi lasciati indietro troppe volte.

“È un pezzo che parla di errori, rinascite, di tutto quello che non ho più paura di dire. È la storia di come si impara a scegliersi. Nata da una lettera che scrissi più di 10 anni fa.»

A seguire testo e il video spoiler con Mietta accompagnata al piano da Umberto Elia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mietta (@mietta_official)

Il testo di “Per avere me”

Ho mangiato sul divano mille volte sola

ho trecento docce fredde per sentirmi viva

Ho riso un po’ di me, probabile

e ho finto l’orgasmo anche con te, e anche con te

Ho pagato le multe, detto bugie e non tutte bianche

avuto paura pregato parlato pensato, cambiato le tende

dormito coi vestiti, gli occhi truccati

e tutti quei messaggi mai mandati

Solo adesso io mi aspetto

solo adesso la vita non mi basta mai

non mi basta mai non mi basto mai

E adesso non ci penso più

ho venduto on-line tutti quei ricordi

le occasioni perse i mobili e anche gli sbagli

per avere me

E adesso non ci penso più

a fare quella che si nascondeva

al buio fitto preferisco la luna piena

quanto mi piaceva