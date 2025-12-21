Mietta torna con “Per avere me”, una canzone che parla di errori, scelte e rinascite

Mietta torna con un brano che non cerca scorciatoie emotive né indulgenza. Per avere me è il nuovo singolo in uscita dal 9 gennaio per Dischi dei sognatori, una canzone che mette al centro la scelta più difficile: smettere di chiedere e iniziare a restare.
Non è un ritorno nostalgico né un’operazione di immagine. È un brano che arriva con la lucidità di chi ha attraversato errori, rinunce e silenzi e oggi li guarda senza più bisogno di giustificarsi.
Mietta – Il significato di “Per avere me”
“Questa canzone è nata nei giorni in cui ho smesso di chiedermi cosa mancasse e ho iniziato a chiedermi cosa restava di me“, racconta Mietta. Ed è proprio qui che si colloca il cuore del brano: non nella mancanza, ma in ciò che rimane dopo aver tolto tutto il superfluo.
Per avere me parla di errori, rinascite e di quelle verità che spesso si tengono nascoste per paura di sembrare fragili. È la storia di come si impara a scegliersi, anche tardi, anche dopo essersi lasciati indietro troppe volte.
“È un pezzo che parla di errori, rinascite, di tutto quello che non ho più paura di dire. È la storia di come si impara a scegliersi. Nata da una lettera che scrissi più di 10 anni fa.»
A seguire testo e il video spoiler con Mietta accompagnata al piano da Umberto Elia.
Il testo di “Per avere me”
Ho mangiato sul divano mille volte sola
ho trecento docce fredde per sentirmi viva
Ho riso un po’ di me, probabile
e ho finto l’orgasmo anche con te, e anche con te
Ho pagato le multe, detto bugie e non tutte bianche
avuto paura pregato parlato pensato, cambiato le tende
dormito coi vestiti, gli occhi truccati
e tutti quei messaggi mai mandati
Solo adesso io mi aspetto
solo adesso la vita non mi basta mai
non mi basta mai non mi basto mai
E adesso non ci penso più
ho venduto on-line tutti quei ricordi
le occasioni perse i mobili e anche gli sbagli
per avere me
E adesso non ci penso più
a fare quella che si nascondeva
al buio fitto preferisco la luna piena
quanto mi piaceva