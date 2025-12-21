21 Dicembre 2025
Mietta torna con “Per avere me”, una canzone che parla di errori, scelte e rinascite

Una lettera scritta dieci anni fa diventa oggi una canzone intima e diretta.

Mietta Per avere me copertina del nuovo singolo
Mietta torna con un brano che non cerca scorciatoie emotive né indulgenza. Per avere me è il nuovo singolo in uscita dal 9 gennaio per Dischi dei sognatori, una canzone che mette al centro la scelta più difficile: smettere di chiedere e iniziare a restare.

Non è un ritorno nostalgico né un’operazione di immagine. È un brano che arriva con la lucidità di chi ha attraversato errori, rinunce e silenzi e oggi li guarda senza più bisogno di giustificarsi.

Mietta – Il significato di “Per avere me”

Questa canzone è nata nei giorni in cui ho smesso di chiedermi cosa mancasse e ho iniziato a chiedermi cosa restava di me“, racconta Mietta. Ed è proprio qui che si colloca il cuore del brano: non nella mancanza, ma in ciò che rimane dopo aver tolto tutto il superfluo.

Per avere me parla di errori, rinascite e di quelle verità che spesso si tengono nascoste per paura di sembrare fragili. È la storia di come si impara a scegliersi, anche tardi, anche dopo essersi lasciati indietro troppe volte.

È un pezzo che parla di errori, rinascite, di tutto quello che non ho più paura di dire. È la storia di come si impara a scegliersi. Nata da una lettera che scrissi più di 10 anni fa.»

A seguire testo e il video spoiler con Mietta accompagnata al piano da Umberto Elia.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Mietta (@mietta_official)

Il testo di “Per avere me”

Ho mangiato sul divano mille volte sola
ho trecento docce fredde per sentirmi viva
Ho riso un po’ di me, probabile
e ho finto l’orgasmo anche con te, e anche con te

Ho pagato le multe, detto bugie e non tutte bianche
avuto paura pregato parlato pensato, cambiato le tende
dormito coi vestiti, gli occhi truccati
e tutti quei messaggi mai mandati

Solo adesso io mi aspetto
solo adesso la vita non mi basta mai
non mi basta mai non mi basto mai

E adesso non ci penso più
ho venduto on-line tutti quei ricordi
le occasioni perse i mobili e anche gli sbagli
per avere me

E adesso non ci penso più
a fare quella che si nascondeva
al buio fitto preferisco la luna piena
quanto mi piaceva

