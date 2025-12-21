Capodanno in Musica 2025 a Bari: il cast da Raf a Gigi D’Alessio, da Eddie Brock a Sarah Toscano

Il Capodanno in Musica di Canale 5 torna a Bari, da Piazza Libertà, per la sua nona edizione, portando con sé un cast di artisti musicali che spazia nelle gerazioni.

Alla conduzione è confermata per l’ottava volta Federica Panicucci, affiancata per il terzo anno consecutivo da Fabio Rovazzi: una coppia ormai rodata, capace di tenere insieme intrattenimento, ritmo televisivo e un racconto musicale pensato per un pubblico ampio e trasversale.

Per l’ottavo anno consecutivo, inoltre, la manifestazione sarà trasmessa in contemporanea anche sulle Radio Mediaset, rafforzando il legame tra televisione e circuito radiofonico, elemento sempre più centrale nella costruzione dell’evento.

Un cast che racconta due Italie musicali

Anche quest’anno il cast di Capodanno in Musica sembra costruito su un equilibrio preciso: da una parte artisti legacy, volti storici e riconoscibili dal grande pubblico, dall’altra una presenza consistente di nomi più giovani, con un occhio di riguardo per ex Amici di Maria De Filippi e per artisti che gravitano intorno all’universo produttivo e autorale dei Room 9, trio di produttori formato da Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli e Kende. Da Cioffi a I Desideri fino a Tony Maiello e Alessio Bernabei.

Un segnale che non passa inosservato a chi osserva con attenzione i meccanismi che legano palco, radio e visibilità.

Il risultato è una line-up che prova a parlare a pubblici diversi senza rinunciare a una lettura precisa del presente discografico. Se volete scoprire il cast completo cliccate in basso su continua.