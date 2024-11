“Parlo ancora di te”: fuori il nuovo singolo di EroCaddeo, che esplora gli stati d’animo dopo la fine di una relazione

Fuori da venerdì 15 novembre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di eroCaddeo, “Parlo ancora di te” per Cvlto Music Group/Sony Music Entertainment Italy.

Il brano è una ballad indie/pop nostalgico, che arriva dopo “Mentre il mondo corre” feat. Zeep, uscito lo scorso settembre e incluso nella playlist Scuola Indie di Spotify.

Il testo racconta gli stati d’animo che si provano dopo la fine di una relazione, e la fatica nel lasciar andare la persona amata, attraverso un susseguirsi di immagini evocative come uno spazzolino dimenticato, una stanza vissuta in solitudine e un cellulare spento.

Il cantautore ed interprete eroCaddeo inizia a pubblicare sulle piattaforme digitali nel 2022, dopo la firma con l’attuale etichetta discografica, e il suo primo singolo è “Gravità Zero“, scritto da Raige e Cicco Sanchez, seguito da “Prima Vera” e “Non Esiste” del 2023.

Il nuovo brano “Parlo ancora di te” è scritto da eroCaddeo in collaborazione con Francesco pecs e prodotto da Dinv.

“E abituarsi a non pensarsi più come fosse niente…

Ho ancora i brividi sul collo, i sogni nel tuo letto, lo spazzolino in bagno, l’Iphone sempre spento. Una stanza troppo grande per quel poco che mi è rimasto dentro.

Ma quando esco gli altri dicono che forse dovrei smettere, ma parlo ancora di te” scrive nel brano il cantautore.