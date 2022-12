EroCaddeo canta le dinamiche di un rapporto tormentato in “Gravità Zero”

Dal 2 dicembre 2022 è in tutti gli store digitali il primo singolo ufficiale di eroCaddeo. Gravità Zero – questo è il titolo del brano – racconta le dinamiche di un rapporto tormentato.

eroCaddeo ha preso consapevolezza di queste dinamiche e ha deciso di parlarne: due persone così diverse da essere totalmente incompatibili, ma ciò nonostante fermamente convinte di essere fatte l’una per l’altra. Solo l’amore è in grado di farci sentire noi stessi, ma più leggeri, come quando si galleggia in acqua o come se si fosse in grado di volare. Come se il mondo, tutto d’un tratto, fosse a “Gravità Zero”.

Il brano presenta sonorità urban e pop anni ’80, che si fondono tra loro. EroCaddeo alterna metriche serrate a cantati e note lunghe, fino a sfociare in un intenso ritornello. Gravità Zero è prodotta da Dinv per Cvlto Music Group; ed è distribuita da ADA.

EroCaddeo è un artista poliedrico: cantautore, interprete e performer, che ama raccontare il suo mondo musicale attraverso diverse forme d’arte. Classe ‘98, nato a Modena e trapiantato in Sardegna, si approccia alla musica fin da giovanissimo. Nel 2020 scrive i suoi primi tre brani. Nel 2021 partecipa e vince il concorso musicale Radiolina Contest. Proprio durante la finale, viene notato e firma il suo primo contratto con Cvlto Music Group. Nei successivi due anni, eroCaddeo prende parte a diversi live e festival musicali. Il 30 settembre 2022 ha portato in scena a teatro, nella sua città d’adozione, lo spettacolo Prima ero Caddeo, ora eroCaddeo.

Erocaddeo, il testo di gravità zero

Siamo il giorno e la notte

Ma tu sai toccare i miei tasti sai trovare le note

Accarezzare le corde

E sembra che sia più forte di te

Ma riesci a farmi stare male tutte le volte

Io cerco un senso, ma non c’è, non c’è

Dove siamo rimasti?

Tu che mi gridi addosso e chiami un taxi

Come due pazzi

Gravità, gravità zero e il vento ci porta via

Basta una parola, una tua, una sola

Ora che abbiamo tutto il cielo e tu vuoi volare via

Basta una parola oh oh oh, oh oh

Vorrei solo un attimo

Per fermare la macchina

Tutto quello che immagino

Alla fine ci capita

Siamo sull’orlo del precipizio

Fisso i tuoi occhi un abisso

Vorrei dirti tutto e sto zitto

Io non ti basto e tu non mi basti

Se togli il fuoco alle stelle restano sassi

Sei quello che lasci

Gravità, gravità zero e il vento ci porta via

Basta una parola, una tua, una sola

Ora che abbiamo tutto il cielo e tu vuoi volare via

Basta una parola oh oh oh, oh

Oh oh oh, oh oh oh oh, oh

E se dovrò cadere una di queste sere

Ti va di farlo insieme? insieme

E se dovrò cadere ti va di farlo insieme?

Non c’è ne, come me e te siamo come comete, perchè

Gravità, gravità zero e il vento ci porta via

Basta una parola, una tua, una sola

Ora che abbiamo tutto il cielo e tu vuoi volare via

Basta una parola oh oh oh, oh