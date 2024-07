eroCaddeo in “Blu Violento” canta l’amore come un viaggio rischioso

eroCaddeo lancia il suo nuovo singolo, Blu Violento, disponibile negli store digitali dal 26 luglio 2024. Il brano racconta di una relazione in cui i protagonisti non hanno paura di portare avanti il loro amore, contro tutto e tutti.

In Blu Violento, eroCaddeo ritrae l’amore come un’avventura rischiosa e, al tempo stesso, vitale. Questo sentimento è capace di illuminare i momenti più bui e dare la forza di sfidare le convenzioni sociali. Il testo descrive l’intensità di una relazione in cui nessuno crede. I protagonisti però vanno avanti nonostante le avversità e le paure, trovando forza e rifugio reciproco.

Il ritornello recita: “Anche senza la luna, non abbiamo paura troviamo le dune nel mare aperto, le onde in mezzo al deserto. E se nessuno ci aiuta non chiamarla sfortuna, va bene, fa nulla. Non basta così poco, te l’ho già detto per sprofondare nel blu violento“.

Blu Violento (etichetta: Cvlto Music Group – distribuzione: Sony Music Entertainment Italy) è un pezzo pop con sperimentazioni drum and bass e R&B. Il brano è scritto da Damiano Caddeo (in arte, eroCaddeo), con Emanuele Lovito, Marco Cannas, Matteo Di Nunzio.

Il singolo fa seguito ai pezzi Maledetta te e Fuoco paura, pubblicati dal cantautore a marzo e maggio 2024.

erocaddeo, il testo di Blu Violento

Dormi coi miei vestiti

io conto i tuoi respiri

non hanno fretta come noi

ma tolgono il fiato ai miei

l’amore ha i suoi diversivi

ma il rischio ci fa sentire vivi

fari spenti nei vicoli bui

Dicono che non succede mai

abbracci dentro i porno

io e te ancora un giorno insieme ma

non sanno che

Anche senza la luna, non abbiamo paura

troviamo le dune nel mare aperto, le onde in mezzo al deserto.

E se nessuno ci aiuta non chiamarla sfortuna, va bene, fa nulla.

Non basta così poco, te l’ho già detto per sprofondare nel blu violento

La gente parla prima di pensare

non ti fidare di chi

confonde la pioggia col temporale

Dicono che non succede mai

le stelle a mezzogiorno, io e te più di un giorno insieme ma

non sanno che

Anche senza la luna, non abbiamo paura

troviamo le dune nel mare aperto, le onde in mezzo al deserto.

E se nessuno ci aiuta non chiamarla sfortuna, va bene, fa nulla.

Non basta così poco, te l’ho già detto per sprofondare nel blu violento

I tuoi occhi lucidi

va bene essere fragili

ma tu lasciali fare

illuminano strade

Anche senza la luna, non abbiamo paura

troviamo le dune nel mare aperto, le onde in mezzo al deserto.

E se nessuno ci aiuta non chiamarla sfortuna, va bene, fa nulla.

Non basta così poco, te l’ho già detto per sprofondare nel blu violento