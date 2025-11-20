X Factor 2025: Tomasi presenta “Tatuaggi”, un brano che arriva come una cicatrice emotiva impossibile da cancellare

Tomasi – Tatuaggi – Testo e significato.

Esce dopo la mezzanotte di giovedì TATUAGGI, il primo inedito di TOMASI presentato a X Factor 2025. Una ballad nata di getto, quando aveva appena 14 anni, e che oggi arriva sul palco del talent come una ferita riaperta, viva, trasformata in canzone.

Chi è Tomasi

TOMASI, all’anagrafe Alessandro Tomasi, è un giovane cantautore originario di Marcon, in provincia di Venezia. Frequenta il liceo scientifico e porta avanti parallelamente un percorso musicale iniziato a soli tredici anni, quando ha iniziato a scrivere e produrre autonomamente i suoi brani. Suona chitarra e pianoforte, strumenti che utilizza per dare forma a un sound che si muove tra pop, pop rock e cantautorato.

La sua scrittura è profondamente introspettiva, capace di alternare racconti personali e riflessioni su ciò che lo circonda, senza limitarsi al tema dell’amore.

A X Factor 2025 si sta imponendo per sincerità e presenza scenica, due qualità sempre più rare nel panorama mainstream.

Tomasi – Tatuaggi: significato del brano

Tatuaggi (Warner Records Italy/Warner Music Italy) è una lettera mai spedita che invece di finire su un foglio si imprime sulla pelle. TOMASI l’ha scritta in una notte d’estate, senza filtri, come unico modo per respirare. Dentro c’è il conflitto tra il desiderio di cancellare tutto e la consapevolezza che certe persone restano addosso per sempre. Segni invisibili, “tatuaggi emotivi” che continuano a vivere anche quando la storia è finita.

È un brano in cui convivono fragilità, nostalgia e quella forza giovane che arriva quando trasformi un dolore in crescita.

Tatuaggi mette al centro la voce e la vulnerabilità dell’artista. Il suo mondo sonoro resta ibrido, tra pop e cantautorato, con un tocco pop rock che dà respiro a una storia piena di tensione emotiva. La produzione è pensata per lasciare spazio al testo, perché sono le parole – e il modo in cui si incastrano con la sua voce – a guidare l’intero pezzo.

TESTO

In arrivo