20 Novembre 2025
di
Anna Ida Cortese
X Factor
20 Novembre 2025

X Factor 2025: Viscardi con Scinneme ‘a cuollo tra gospel, funky e R&B il suo manifesto di libertà

Un brano che è un gesto: lasciarsi andare, rischiare, muoversi.

X Factor di Anna Ida Cortese
Viscardi presenta il singolo Scinneme ‘a cuollo a X Factor 2025
VISCARDISCINNEME ‘A CUOLLO – Testo e significato.

Esce dopo la mezzanotte di giovedì Scinneme ‘a cuollo, il nuovo inedito di VISCARDI presentato a X Factor 2025. Un brano che conferma identità, maturità e direzione sonora di uno degli interpreti più nitidi di questa edizione.

Chi è VISCARDI

VISCARDI, classe 2000, nasce tra le province di Salerno e Napoli. Artista dalla formazione eclettica, cresce tra danza, musical e canto parrocchiale, approdando giovanissimo al jazz. Una base tecnica e musicale fortissima, che diventerà poi il terreno ideale per sviluppare il suo suono R&B/Soul.

L’incontro con la sua chitarrista e produttrice Giada De Prisco è decisivo: insieme costruiscono un linguaggio sonoro preciso, che unisce la lezione dei classici dell’R&B americano alla lingua napoletana, all’hip hop e al neo soul.
Nel 2024 firma con Believe e pubblica il suo primo EP, LADY, che lo porta su palchi importanti, in tour tra Campania, Milano, Bologna e Campobasso, fino al RnB Takeover Fest 2025. La critica lo individua subito: arriva la segnalazione di Billboard Italia e Spotify lo sceglie come copertina della playlist Anima R&B.

A X Factor 2025, nella squadra di Paola Iezzi, VISCARDI è uno degli artisti più coerenti: porta sul palco ciò che è. Niente compromessi, niente aggiustamenti: un’identità limpida, già completa, che nei Live si arricchisce di sfumature senza mai snaturarsi.

Cover del singolo Scinneme ‘a cuollo di Viscardi

VISCARDI – SCINNEME ‘A CUOLLO: significato del brano

Scinneme ‘a cuollo (Warner Records Italy/Warner Music Italy) è un invito fisico ed emotivo: un gesto, prima ancora che una canzone. Significa “lasciati andare”, “molla la presa”, “buttati”. È un modo per scendere dal collo, scrollarsi di dosso il peso che schiaccia, che blocca, che tiene immobili.
Il brano racconta la necessità di abbandonare paranoie, paure, sovrapensieri,
quella voce interiore che ti tira indietro. È un inno al rischio emotivo, al salto nel vuoto, alla scelta radicale di sentirsi vivi anche quando fa paura. Dentro questo messaggio c’è anche una critica velata a un mondo che suggerisce l’opposto: stare nella comfort zone, essere prudenti, non esporsi mai troppo.

VISCARDI ribalta tutto: vivere è muoversi. Vivere è rischiare. Musicalmente, il pezzo ha un’energia aperta e liberatoria, un organo caldo che richiama quasi un’atmosfera gospel, cori che sembrano arrivare da una comunità invisibile,
un groove leggero che sfiora il funky e la voce di VISCARDI che porta la componente più intima, R&B, sensuale. Il risultato è un equilibrio perfetto tra spiritualità e corpo, tra ritmo e vulnerabilità.

Scinneme ‘a cuollo non è un semplice inedito: è una dichiarazione di intenti artistica, un autoritratto sonoro. E conferma che VISCARDI, nella squadra di Paola Iezzi, sta semplicemente facendo quello che sa fare meglio: essere se stesso.

Fuori da domani in radio e su tutte le piattaforme digitali, il brano rappresenta la linea estetica dell’artista con impeccabile coerenza.

Il brano porta la firma di Vincenzo Viscardi insieme a Mazzariello, Adel Al Kassem e Gianmarco Grande, mentre la produzione è affidata a grnd.

TESTO

In arrivo.

All Music Italia

