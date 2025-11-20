X Factor 2025: “Barche di carta” è il brano di tellynonpiangere, un inedito che trasforma il peso delle emozioni in un abbraccio condiviso

tellynonpiangere – Barche di carta – Testo e significato.

Esce dopo la mezzanotte di giovedì Barche di carta, l’inedito di tellynonpiangere presentato a X Factor 2025. È una canzone che nasce quando tutto sembra affondare: i pensieri dentro, il mondo fuori, e l’unico modo per restare a galla è aggrapparsi a chi ci sta vicino.

Barche di carta (Atlantic Records Italy/Warner Music Italy) racconta proprio questo: la paura che pesa, l’ansia che stringe e la luce che arriva solo quando qualcuno ci riconosce, ci vede, ci tiene su. L’immagine delle barche di carta diventa metafora perfetta: fragili, leggere, esposte al vento. Ma capaci di galleggiare insieme.

Chi è tellynonpiangere

tellynonpiangere è il progetto musicale di Giorgio Campagnoli, classe 2001, originario della provincia bolognese. Comincia per gioco, registrando i primi brani con un amico tramite cellulare. Quel gioco diventa presto un bisogno: scrivere, raccontare, mettere ordine dentro il caos.

Nel 2024 debutta discograficamente con NEEDA e INDACO Records. Il singolo Appeso entra subito nelle playlist editoriali di Spotify — Indie Italia, New Music Friday, fino alla copertina di Scuola Indie. Seguono Vocine, Canterino, Acqua, Non mi piacciono molto le persone e L’unica, confermandolo come una delle voci più autentiche della nuova scena indie-pop italiana.

A X Factor 2025 porta la sua sincerità: un modo di cantare e scrivere che abbraccia chi ascolta, trasformando fragilità in forza condivisa.

tellynonpiangere – Barche di carta: significato del brano

Barche di carta è un luogo emotivo: la storia di qualcuno che si sente affogare ovunque — dentro e fuori — ma trova respiro nella presenza degli altri. Non è un brano che “risolve” il dolore, ma lo rende abitabile.

Il protagonista scopre che non è l’unico a tremare e in questo riconoscimento trova una forma di casa. La barca di carta è fragile, sì, ma quando ne metti due vicine galleggiano meglio. È lì che vive la canzone: nel piccolo miracolo del restare insieme quando tutto crolla.

Il pezzo è scritto dallo stesso Telly con il cantautore Teseghella nel testo mentre per la musica si è aggiunto Gianmarco Manilardi che ha anche prodotto il brano.

