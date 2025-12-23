Max Pezzali rilancia ancora il passato: fuori “Gli Anni 2026”

Max Pezzali ha deciso di fare un regalo di Natale speciale al suo “popolo”. Per il 2026 è già fuori per Atlantic/Warner Music Italy una nuova versione di uno dei brani simbolo della musica italiana: Gli Anni. Il pezzo, cuore pulsante della discografia degli 883, torna in una veste aggiornata, Gli Anni 2026, grazie alla produzione firmata da EPY.

Non è certamente la prima volta che questo brano iconico, originariamente sesto e ultimo singolo dell’album La donna il sogno & il grande incubo, trova una nuova vita. Già nel 1998 fu il perno della raccolta omonima nella versione denominata Gli Anni (’96). Un pezzo dalla storia particolare: sebbene accreditato ufficialmente al solo Max Pezzali, è di fatto l’ultimo brano scritto a quattro mani con Mauro Repetto, che scelse però di non firmarlo.

Ad oggi Gli Anni vanta tre dischi di platino (oltre 300.000 copie), ma il suo valore culturale va ben oltre i numeri. Negli anni è stata oggetto di innumerevoli tributi: dalla versione indie di Colapesce per la compilation Con due deca (2012) alla rivisitazione italo dance di Gigi D’Agostino, passando per l’omaggio rap di Jake La Furia con Gli anni d’oro e persino la versione punk-rock dei Vanilla Sky.

Il paradosso di Max: il trionfo del passato e il peso dell’inedito

L’operazione Gli Anni 2026 si inserisce in una strategia di valorizzazione del repertorio 883 che non sembra conoscere flessioni: tra la fortunata serie TV, i tour sold out negli stadi e le raccolte come Max Forever Vol. 1, il brand è più vivo che mai.

Parallelamente prosegue il percorso per staccare il nome di Max Pezzali, indissolubilmente a quello della sua ex band, dal marchio 883. Una scelta dettata dalle note vicende legali con l’ex manager Claudio Cecchetto che detiene il marchio.

Tuttavia, se il passato brilla, il presente discografico di Max appare più appannato. Le uscite di musica inedita sono diventate rare e, purtroppo, poco incisive. L’ultimo album di studio, Qualcosa di nuovo, risale al 2020. Nel 2024 il singolo Discoteche abbandonate non è riuscito a lasciare il segno nelle classifiche, confermando una certa fatica del cantautore nel trovare riscontri con materiale nuovo.

Al contrario, Pezzali sembra brillare quando si affianca alle nuove generazioni: il featuring con i Pinguini Tattici Nucleari (da molti indicati come i suoi unici veri eredi) nel brano Amaro ha ottenuto un ottimo successo, a dimostrazione che il “tocco di Max” funziona ancora, ma forse ha bisogno di nuove lenti per inquadrare il futuro.

GLI ANNI TESTO – MAX PEZZALI

Stessa storia, stesso posto, stesso bar

Stessa gente che vien dentro consuma, poi va

Non lo so che faccio qui

Esco un po’ e vedo i fari dell’auto che mi

Guardano e sembrano chiedermi chi cerchiamo noi

Gli anni d’oro del grande Real

Gli anni di Happy Days e di Ralph Malph

Gli anni delle immense compagnie

Gli anni in motorino, sempre in due

Gli anni di “Che belli erano i film”

Gli anni dei Roy Rogers come jeans

Gli anni di “Qualsiasi cosa fai”

Gli anni del “Tranquillo, siam qui noi, siamo qui noi”

Stessa storia, stesso posto, stesso bar

Una coppia che conosco, c’avrà la mia età

Come va? Salutano

Così io vedo le fedi alle dita di due

Che porco giuda potrei essere io qualche anno fa

Gli anni d’oro del grande Real

Gli anni di Happy Days e di Ralph Malph

Gli anni delle immense compagnie

Gli anni in motorino, sempre in due

Gli anni di “Che belli erano i film”

Gli anni dei Roy Rogers come jeans

Gli anni di “Qualsiasi cosa fai”

Gli anni del “Tranquillo, siam qui noi, siamo qui noi”

Stessa storia, stesso posto, stesso bar

Stan quasi chiudendo, poi me ne andrò a casa mia

Solo lei davanti a me

Cosa vuoi? Il tempo passa per tutti lo sai

Nessuno indietro lo riporterà, neppure noi

Gli anni d’oro del grande Real

Gli anni di Happy Days e di Ralph Malph

Gli anni delle immense compagnie

Gli anni in motorino, sempre in due

Gli anni di “Che belli erano i film”

Gli anni dei Roy Rogers come jeans

Gli anni di “Qualsiasi cosa fai”

Gli anni del “Tranquillo, siam qui noi, siamo qui noi”