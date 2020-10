Uscirà il 30 ottobre il nuovo album di Max Pezzali Qualcosa di Nuovo (Warner Music Italy). L’annuncio arriva direttamente dalle pagine social del cantautore pavese.

Qualcosa di nuovo è anche il titolo del nuovo singolo in radio e in digitale dal 16 ottobre.

Il progetto discografico già era previsto per lo scorso mese di aprile, ma l’emergenza sanitaria ha rimescolato le carte.

Nel disco troveranno spazio anche i singoli Welcome To Miami, In Questa Città e Sembro Matto, pubblicati nell’ultimo anno e mezzo. Farà parte dell’album anche Siamo Quel Che Siamo, incisa insieme a GionnyScandal per uno spot pubblicitario.

“Finchè riusciamo a intravedere qualcosa di nuovo oltre la prossima curva, nelle relazioni sentimentali come nella vita, possiamo dire di essere vivi, anche in tempo difficile come quello che stiamo attraversando.”

MAX PEZZALI QUALCOSA DI NUOVO

Il nuovo album dell’ex 883 arriva a tre anni da Le Canzoni alla Radio, la raccolta con cui l’artista ha festeggiato 25 anni di carriera. Successivamente Max è stato in tour insieme a Nek e Francesco Renga facendo registrare numerosi sold out (Qui il racconto della data di Legnano). Dal progetto è stato tratto un album che ha superato quota 25’000 copie.

L’ultimo album di inediti di Max Pezzali risale al 2015, anno in cui fu pubblicato Astronave Max, poi ripubblicato l’anno successivo con l’aggiunta di due brani inediti. Il disco ha ottenuto solo un disco d’oro, risultato ben lontano rispetto ai fasti del passato.

A causa dell’emergenza sanitaria Max Pezzali è stato costretto a rimandare di un anno i due concerti allo Stadio San Siro di Milano. Una giusta celebrazione per una carriera che iniziò nel 1991 con la partecipazione al Festival di Castrocaro con il brano Non Me La Menare.