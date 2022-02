Ariete: testo e significato di “Iride”, ultimo brano contenuto nell’album “Specchio”

Ariete Iride testo e significato.

È uscito il 25 febbraio 2022 Specchio, il primo album di Ariete. L’ultima traccia del disco si intitola Iride.

ARIETE iride SIGNIFICATO

Iride è stata scritta da Ariete con Federico Bertolini nel testo mentre la musica è di Ariete e Daniele Razzicchia. Produce Winniedeputa.

In questa traccia Ariete guarda indietro la sua storia d’amicizia che ancora le ritorna in mente e soprattutto, nei suoi occhi. ”(…) che poi non so se mai ti rivedrò nell’iride di qualcuno che mi amerà come te”. La presa di consapevolezza dell’assenza di una persona che non c’è più fa sì che le immagini che Ariete canta ci si palesino come immagini nella nostra testa. ​

ARIETE IRIDE TESTO

Passa un’altra notte e sono sola in mezzo alle coperte

e questa pioggia scende a catinelle

vorrei che fossi qui

e mi sembra ieri, noi distese a guardare le stelle

sopra un letto di sole certezze

ma non dormo più lì

Che poi non so se mai ti rivedrò

nell’iride di qualcuno che mi amerà come te

e mi fa strano realizzare che non esiste più qualcuno

che mi amerà come te, e ti amerà come me

e non riesco più a restare da sola

ma non mi piace stare mezzo alla gente

e sento che mi manca sempre qualcosa

e mi ritorni in mente, mi ritorni in mente

e ripensando a come eravamo allora

mi sono chiesta quanto dura un per sempre

ed ogni volta che un ricordo riaffiora

mi ritorni in mente, mi ritorni in mente

passa un altro giorno e sembra che non sia cambiato niente

lo sguardo assente e le braccia conserte

vorrei che fossi qui

e mi sembra ieri, ridevamo per delle sciocchezze, seduti fuori al locale di sempre

ma non torno più lì

che poi non so se mai ti rivedrò

nell’iride di qualcuno che mi amerà come te

e mi fa strano realizzare che non esiste più qualcuno

che mi amerà come te, e ti amerà come me.

E non riesco più a restare da sola

ma non mi piace stare mezzo alla gente

e sento che mi manca sempre qualcosa

e mi ritorni in mente, mi ritorni in mente

e ripensando a come eravamo allora

mi sono chiesta quanto dura un per sempre

ed ogni volta che un ricordo riaffiora

mi ritorni in mente, mi ritorni in mente.