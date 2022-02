Ariete: testo e significato di “Avviso”, la settima traccia di “Specchio”

Ariete Avviso testo e significato.

È uscito il 25 febbraio 2022 Specchio, il primo album di Ariete. La settima traccia del disco si intitola Avviso.

ARIETE Avviso SIGNIFICATO

Scritta da Arianna Del Giaccio con musica di Daniele Razzicchia e Arianna Del Giaccio il brano è prodotto da Winniedeputa.

“Avviso” parla di una storia passata in cui si avrebbe voluto tanto stare con una persona, ma in cui non si è riusciti a darle ciò che lei voleva da te. Un inno a mettere in guardia gli altri, ma soprattutto se stessi dall’amore che spesso arriva come un fulmine a ciel sereno, sconvolgendo la quotidianità.

ARIETE AVVISO TESTO

Non ho voglia di impegnarmi in qualcosa

meglio non perdere tempo, tu non puoi

e fra diecimila fiori avrai una rosa

ti farò solo del male ma se vuoi

andremo al mare insieme

ti comprerò da bere

poi ti spezzerò il cuore

ma non dire che non ti ho avvisata

centomila volte ho cercato di spiegarti che non faccio per te

piangi cento notti quando scopri che tu invece non farai mai per me ma

mi innamorerò di te

perché non ho più nulla da fare

mi innamorerò di te

ma ogni volta spegnerò il cellulare se mi chiamerai

quindi non chiamarmi mai

no tu non chiamarmi mai

sto in fase sperimentale e ho paura dell’amore

tu non chiamarmi mai, tu non chiamarmi mai.

Non ho voglia di comprarti un’altra rosa

forse siamo come fiori, moriremo

quindi è meglio che tu vada, non è cosa

quando mi sentirò pronta proveremo

torneremo al mare insieme

ti ricomprerò da bere

poi ti rispezzerò il cuore

mi vorrai anche se ti ho già avvisata

mi innamorerò di te

perché non ho più nulla da fare

mi innamorerò di te

ma ogni volta spegnerò il cellulare se mi chiamerai

quindi non chiamarmi mai

no tu non chiamarmi mai

sto in fase sperimentale e ho paura dell’amore

tu non chiamarmi mai, tu non chiamarmi mai.

centomila volte ho cercato di spiegarti che non faccio per te

piangi cento notti quando scopri che tu invece non farai mai per me ma

mi innamorerò di te

perché non ho più nulla da fare

mi innamorerò di te

ma ogni volta spegnerò il cellulare se mi chiamerai

quindi non chiamarmi mai

no tu non chiamarmi mai

sto in fase sperimentale e ho paura dell’amore

tu non chiamarmi mai, tu non chiamarmi mai.