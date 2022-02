Ariete: testo e significato di “Spifferi”, decimo brano contenuto nell’album “Specchio”

Ariete Spifferi testo e significato.

È uscito il 25 febbraio 2022 Specchio, il primo album di Ariete. La decima traccia del disco si intitola Spifferi.

ARIETE Spifferi SIGNIFICATO

Il brano è stato scritto e prodotto completamente da Arianna Del Giaccio.

“Spifferi” è un piano-voce intimo tipico dello stile Ariete. Un amore che non c’è più, un ricordo cantato dalla dolce voce della cantautrice che entra dagli spifferi della finestra. Niente rabbia e nessun tipo di rancore, solo un soffio di memoria che entra nella testa dell’artista ed esce sotto forma di canzone.

ARIETE SPIFFERI TESTO

Vorrei sapere a cosa pensi ora che siamo lontane, distanti

e queste miglia viaggiano davanti

non so sognare se so che tu piangi

noi sbattevamo le porte solo per voler essere un po’ più grandi

come due adulti che vivono male

ma siamo piccole gocce nel mare

mi sento in difetto, per averti persa ancora

fuori è buio pesto, 30 luglio pieno, macchine fanno la coda

io resterò chiusa in casa, guarderò il caldo passare, sento i tuoi respiri negli spifferi delle persiane

RIT

E non va più via quel ricordo che avevo di noi quando calava il buio senza niente intorno

quella voglia che avevo di urlare, pararti le spalle, sorreggere il mondo

non va più via, non va più via, non riesco a prendere sonno

non va più via, non va più via.

Oggi è nuvoloso e piove solo su di me

chissà se anche i grandi agiscono senza un perché

lascio a mani vuote sempre chi mi vuole bene

quell’estate calda l’ho vissuta nella neve

sbattevamo i piedi così forte,

sul tetto del mondo, senza mai cadere

siamo scivolate così in fondo, ora è tutto fermo, passano le sere

mi sento in difetto, per averti persa ancora

fuori è buio pesto, 30 luglio pieno, macchine fanno la coda

io resterò chiusa in casa, guarderò il caldo passare, sento i tuoi respiri negli spifferi delle persiane

RIT

e non va più via

quel ricordo che avevo di noi quando calava il buio senza niente intorno

quella voglia che avevo di urlare, pararti le spalle, sorreggere il mondo

non va più via, non va più via, non riesco a prendere sonno

non va più via, non va più via.

Mi sento in difetto, per averti persa ancora

fuori è buio pesto, 30 luglio pieno, macchine fanno la coda

io resterò chiusa in casa, guarderò il caldo passare, sento i tuoi respiri negli spifferi delle persiane.