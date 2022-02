Ariete: testo e significato di “Giornate noiose”, prima traccia contenuta in “Specchio”

Ariete Giornate noiose testo e significato.

È uscito il 25 febbraio 2022 Specchio, il primo album di Ariete. La prima traccia del disco si intitola Giornate noiose.

ARIETE GIORNATE NOIOSE SIGNIFICATO

Il brano è scritta da Arianna Del Giaccio, testo e musica, e composto con Marco De Cesaris / Daniele Razzicchia / Arianna Del Giaccio. La produzione è di Drast e Winniedeputa.

La prima canzone dell’album è il racconto di una storia d’amore giunta al capolinea, dove le delusioni e i litigi sono una costante, mentre l’armonia del rapporto iniziale è ormai perduta. Ariete si rivolge direttamente alla persona amata che, nel momento in cui si troverà da sola, si accorgerà di quanto il tempo trascorso insieme era prezioso.

ARIETE GIORNATE NOIOSE TESTO

è un nuovo giorno, gira la testa

ho bevuto troppo a quella festa, tu sei diversa

forse ho sbagliato a dedicarti questa canzone

lacrime finte scendono, come da copione

non ti cercherò solo per fingere qualcosa che non ho

chi ti chiamerà la notte quando sarai sola

dentro al letto e nella radio suona

chi ti parlerà se non me

non puoi inventare solamente scuse

litighiamo senza un perché

solo per queste giornate noiose

saper fingere è diverso da saper restare insieme

sei un’attrice a tempo perso, io sono una tipa per bene

temporali nello stomaco ma il sole scalda il tempo

penso sia stato un errore darti tutto a poco prezzo

non ti scriverò solo per una tua risposta che non avrò

non avrò

chi ti chiamerà la notte quando sarai sola

dentro al letto e nella radio suona

chi ti parlerà se non me

non puoi inventare solamente scuse

litighiamo senza un perché

solo per queste giornate noiose

chi ti parlerà se non me

non puoi inventare solamente scuse

litighiamo senza un perché

solo per queste giornate noiose.